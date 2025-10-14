Informe sobre el Último Informe de Salarios Reales del Instituto Cuesta Duarte

Tendencias Anteriores

El informe destaca que, tras diversas fluctuaciones en el poder adquisitivo, desde mediados de 2022 hasta mediados de 2024, se comenzaron a observar tasas de variación interanuales del salario real que iban aumentando progresivamente. Estas tasas superaron el 3% durante todo 2023 y hasta mediados de 2024. Sin embargo, a partir de ese punto, el crecimiento del salario real comenzó a enlentecerse, estabilizándose en torno al 1% para julio de 2025.

Esta trayectoria positiva del salario real en el segundo trimestre de 2025 contrasta con los niveles anteriores de deterioro del poder de compra, lo cual es un indicador significativo de la recuperación gradual del salario real.

## Comparación de Salarios Reales

El crecimiento del salario real de aproximadamente un 1% entre julio de 2025 y el julio de 2024 es comparable con el registrado en el promedio del segundo trimestre de 2025 en relación con el mismo periodo de 2024. Además, esta variación es consistente con las tasas de variación de los últimos años móviles, que comparan los 12 meses que van hasta junio de 2025 con el periodo que finaliza en junio de 2024.

Factores para el Futuro del Salario Real

La trayectoria del salario real medio en el corto plazo dependerá, en términos generales, de dos factores clave:

1. **Valor Corriente de las Remuneraciones**: Cualquier cambio en el valor nominal de los salarios influirá directamente en el poder de compra de los trabajadores. Incrementos en los salarios nominales pueden mejorar el ingreso, pero deben ser superiores a los aumentos en la inflación para resultar en un aumento real del poder adquisitivo.

2. **Inflación**: La evolución de la inflación es crucial para determinar el poder de compra real. Un entorno inflacionario controlado permitirá que los incrementos salariales se traduzcan efectivamente en mejoras en el bienestar económico de los trabajadores.

El análisis del Instituto Cuesta Duarte revela una recuperación del poder de compra del salario medio en Uruguay durante el segundo trimestre de 2025. Este incremento, impulsado por un aumento en el Índice Medio de Salarios superior a la tasa de inflación, señala un cambio positivo después de un prolongado periodo de estancamiento en los ingresos reales.

Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento depende de la capacidad de las políticas económicas para mantener un control efectivo sobre la inflación y garantizar incrementos en los salarios que superen estos aumentos de precios. La atención a estos factores será fundamental para asegurar que la recuperación del poder adquisitivo se mantenga en el futuro.

El informe del Instituto Cuesta Duarte, por lo tanto, ofrece un marco valioso para seguir de cerca la evolución del mercado laboral y las condiciones económicas de los trabajadores uruguayos en los próximos meses.