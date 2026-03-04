Inmujeres lanza la campaña "Recalculando las desigualdades de género" con foco en la autonomía económica

Estas disparidades en el uso del tiempo se traducen en una brecha salarial significativa, donde las mujeres perciben en promedio un 22% menos de ingresos en comparación con los varones. Esta diferencia se agrava con la denominada "penalización por maternidad": diez años después de ser madres, las mujeres ganan un 42% menos y su acceso al empleo formal cae aproximadamente un 60%, un fenómeno que no se verifica en el caso de los varones. Además, factores como la mayor presencia femenina en empleos de tiempo parcial y en sectores de menor remuneración contribuyen a perpetuar esta situación.

Como estrategia para reducir estas brechas estructurales, Inmujeres destaca la importancia de promover la participación de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Actualmente, solo el 28,4% de las personas formadas en estos sectores estratégicos son mujeres, a pesar de que quienes se desempeñan en estas disciplinas presentan mejores indicadores de empleo y brechas salariales más reducidas.