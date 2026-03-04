Inmujeres lanza la campaña "Recalculando las desigualdades de género" con foco en la autonomía económica

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), llevará adelante durante el mes de marzo la campaña "Recalculando las desigualdades de género". Esta iniciativa se centra en la autonomía económica de las mujeres como una condición para alcanzar la igualdad sustantiva, el ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo sostenible del país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El evento central de esta conmemoración se realizará el próximo lunes 9 de marzo, entre las 10 y las 12 horas, en el Auditorio del Edificio Anexo de Torre Ejecutiva en Montevideo, donde se congregarán autoridades nacionales, representantes del sector productivo y organizaciones sociales.
La campaña parte de la premisa de que las inequidades financieras no son fruto de decisiones individuales aisladas, sino de una estructura social que se manifiesta en el uso del tiempo y las oportunidades laborales. En Uruguay, los datos indican que las mujeres destinan alrededor de 34 horas semanales a tareas domésticas y de cuidados, mientras que los varones dedican 20 horas a estas mismas labores. Esta distribución implica que dos tercios del tiempo total de trabajo de las mujeres sea no remunerado, lo que afecta directamente su capacidad para acceder a cargos de mayor responsabilidad o sostener trayectorias laborales continuas.
Estas disparidades en el uso del tiempo se traducen en una brecha salarial significativa, donde las mujeres perciben en promedio un 22% menos de ingresos en comparación con los varones. Esta diferencia se agrava con la denominada "penalización por maternidad": diez años después de ser madres, las mujeres ganan un 42% menos y su acceso al empleo formal cae aproximadamente un 60%, un fenómeno que no se verifica en el caso de los varones. Además, factores como la mayor presencia femenina en empleos de tiempo parcial y en sectores de menor remuneración contribuyen a perpetuar esta situación.
Como estrategia para reducir estas brechas estructurales, Inmujeres destaca la importancia de promover la participación de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Actualmente, solo el 28,4% de las personas formadas en estos sectores estratégicos son mujeres, a pesar de que quienes se desempeñan en estas disciplinas presentan mejores indicadores de empleo y brechas salariales más reducidas.