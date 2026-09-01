Intendencia llama a interesados en ocupar lugares en los Techitos Verdes

Requisitos a cumplir

Por su parte, el gerente de Economía local de la IMM, Nicolás Echevarría, dijo en rueda de prensa que los interesados deben cumplir requisitos, como estar formalizados con inscripción en DGI y BPS, certificado de antecedentes judiciales, carné de salud vigente y cédula de identidad.

La inscripción se realiza a través de un formulario en la web de la IMM hasta el 15 de setiembre. Quien tenga un permiso formal, como un feriante, y quiera aplicar para Techitos Verdes, deberá dejar la feria.

Simultáneamente, la asociación civil Techitos Verdes valoró positivamente la iniciativa de la comuna, ya que los comerciantes habían pedido que se otorgaran los lugares disponibles, dijo su representante, Fernando López. "Es el primer paso para reactivar la feria", sostuvo.

En un futuro, se proyecto una plaza de comidas con un espacio para la organización de espectáculos.