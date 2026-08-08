De la Espriella llega al gobierno de Colombia con anuncios rimbombantes

De la Espriella marca su impronta

Pero no todo es puesta en escena. En los últimos días, el presidente electo viene actuando como si ya estuviera en funciones, tal como se vino comentando en esta sección. Ya tiene nombrado a todo el gabinete y a la mayoría de los funcionarios, con los cuales se reunía este fin de semana en un “retiro espiritual” con un tono místico que lo asemeja a otros dirigentes de la extrema derecha. Trabaja en la aplicación de sus próximas medidas y algunas ya las anunció, como la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), que delimita suelos rurales para destinarlos de forma exclusiva a la producción de comida y seguridad alimentaria. De la Espriella asegura que en menos de ocho días derogará esta medida que, en su consideración, “asfixian la producción agropecuaria” y que además revisará “de manera integral cada norma y cada trámite que frene el desarrollo del campo, con un objetivo claro: devolverle competitividad al agro, fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria de Colombia”, en un fuerte guiño al sector. Para el sector empresarial, puso a su ministra de Trabajo, una abogada y especialista en Administración de Empresas, a trabajar en una reforma “profunda” de las normas laborales que para los sectores sindicales será encaminarse por “la ruta de J.P. Morgan”, y de la “flexibilización laboral”, según afirmó el senador del PH y dirigente de la CUT, Wilson Arias.

El desafío colombiano

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella quiere consolidar el apoyo en el Congreso de los partidos tradicionales para sacar adelante sus reformas, como recortar en un 40% el tamaño del Estado y atacar con mano dura a guerrilleros y narcotraficantes. En esa línea, adelantó que no continuará con los acuerdos de paz firmados con la exguerrilla y se prevé una militarización de los dispositivos de seguridad . «

Por: Boyanovsky Bazán para ElTiempoAR