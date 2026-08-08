La doctrina Monroe 2.0 avanza sin escrúpulos sobre nuestro territorio. La embajada de EE.UU. avanza con la injerencia indiscriminada sobre nuestros asuntos económicos. En el día de hoy se conoció la noticia de que la embajada de Estados Unidos amenazó con revocar las visas de directivos de una empresa argentina por el simple hecho de mantener acuerdos comerciales con la República Popular China, es decir, EE.UU. se siente con el derecho de condicionar las decisiones empresariales de nuestro país bajo la coerción de un documento de viaje. Esta no es una cuestión menor. No se trata de una observación diplomática, ni de una recomendación amistosa. Es una amenaza explícita que apunta a doblegar la voluntad de actores económicos argentinos mediante la privación de un derecho: el de circular libremente por el mundo. Y lo hace no porque esos directivos hayan cometido un delito, ni porque representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino porque la Casa Blanca decidió —unilateralmente— que ciertos socios comerciales son “inadmisibles” para sus intereses geopolíticos.
Estados Unidos: El descarado avance de la Doctrina Monroe 2.0
Estados Unidos amenaza con revocar visas a directivos argentinos por comerciar con China: injerencia y coerción sobre la soberanía económica del país.