Estados Unidos: El descarado avance de la Doctrina Monroe 2.0

La Argentina no es un satélite de Washington ni un peón en su tablero, aunque nuestra actual administración se esfuerce por rebajarnos a ese status. Somos una Nación con intereses propios, con una economía que no puede darse el lujo de renunciar a la inversión china porque EE.UU. lo ordene. Si una empresa argentina evalúa que un acuerdo con China es conveniente para su desarrollo, para sus trabajadores, para sus accionistas y para el país, esa decisión compete exclusivamente a sus directivos, a sus accionistas y, en su caso, a los organismos regulatorios argentinos. No a un funcionario de la embajada extranjera que decide quién puede o no puede pisar su territorio según conveniencias geopolíticas ajenas. Además, la medida es profundamente injusta. Amenazar con revocar visas, o negar su renovación, a directivos por decisiones empresariales que no violan ninguna ley argentina ni internacional es un acto de coerción que vulnera los más básicos principios del derecho internacional. Es, en la práctica, una sanción extraterritorial aplicada a ciudadanos de un tercer país por actos lícitos cometidos en su propia nación. Si esto no es injerencia, ¿qué lo es?