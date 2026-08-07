De la Espriella asumió en Colombia con promesas de orden y autoridad

Autoridad y amenazas por todos lados

Reafirmó que combatirá sin tregua a las organizaciones criminales. "Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia. Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes defensores de la patria, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad.

Antes de asumir el cargo, De la Espriella prometió poner fin a la política de "paz total" implementada por su antecesor, Gustavo Petro, liberalizar la economía, retomar la explotación masiva de hidrocarburos, estrechar los lazos bilaterales con EE.UU. y reanudar las relaciones diplomáticas con Israel, que Petro suspendió tras denunciar los ataques de Tel Aviv contra la población civil en la Franja de Gaza, a los que calificó repetidamente de "genocidio".

Tras el juramento, en la Escuela Militar José María Córdoba, las Fuerzas Armadas rindieron honores al nuevo presidente de la República con salvas de cañones, tras las cuales el flamante jefe de Estado juramentó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Invitados, entre ellos Milei

La ceremonia contó con la presencia de invitados nacionales y extranjeros, algunos de los cuales fueron ovacionados, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el jerarca de la FIFA, Giani Infantino.

Además, en el acto estuvieron el rey Felipe VI de España y los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), y Luis Abinader (República Dominicana).

EEUU envió una delegación de nueve integrantes encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino y exabogado personal del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca.

De la Espriella tiene previsto participar luego en un reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha y encabezar el sábado su primer consejo de seguridad, una agenda que reafirma la prioridad otorgada a ese tema desde su elección.

(En base a Sputnik y RT)