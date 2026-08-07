Díaz-Canel, en exclusiva con Víctor Hugo Morales: "Cuba no se va a rendir"

Impacto crítico en salud, alimentación y logística

La falta de energía e insumos ha golpeado severamente los sectores clave de la vida cotidiana en la isla. La tasa de mortalidad infantil, históricamente mantenida entre 4 y 5 por cada mil nacidos vivos, se ha duplicado. Las listas de espera quirúrgica superan los 98.000 pacientes (incluidos 12.000 niños). Se registra además un déficit crítico en la cobertura del cuadro básico de medicamentos —del cual solo se cubre el 30%—, más de 34.000 embarazadas con controles ecográficos deficientes y más de 67.000 lactantes sin el esquema de vacunación completo. Asimismo, unos 118.200 pacientes oncológicos y miles de personas dependientes de hemodiálisis, radioterapia y quimioterapia enfrentan severas limitaciones de insumos.

Más de 1.426 máquinas de riego agrícola solo logran operar de una a dos horas diarias por falta de energía, muy lejos de las 16 horas requeridas para garantizar los rendimientos que abastecen a la población.

La negativa de las empresas navieras internacionales a atracar en puertos cubanos por temor a las sanciones estadounidenses ha dejado varados en puertos del exterior más de 9.000 contenedores con mercancías, insumos médicos, alimentos e incluso donaciones internacionales ya abonadas por el Estado cubano.

Al respecto, Díaz-Canel rechazó los argumentos de la administración estadounidense que definen a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" o como el "eje de una red internacional de extrema izquierda", calificándolos de pretextos infundados para justificar una política que busca forzar un estallido social. "Ratifico que Cuba no se va a rendir", aseveró.

El centenario de Fidel Castro: ética y emancipación

Al ser consultado sobre las actividades en torno al 13 de agosto, fecha en que se conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro, el presidente cubano definió la efeméride como un momento de profunda reflexión y orgullo nacional.

Díaz-Canel destacó que la obra del líder de la Revolución transformó un país marcado por el colonialismo, con altos índices de analfabetismo y una esperanza de vida que apenas alcanzaba los 58 años, en una nación fundada sobre la soberanía, la salud pública y la educación universal. Subrayó además que el legado ético de Castro permanece como la guía principal para enfrentar las agresiones externas. En el marco de la conmemoración, la isla acogerá eventos continentales del bloque ALBA, un encuentro de partidos comunistas y obreros, y un coloquio internacional sobre el pensamiento del exmandatario.

Argentina: distancia institucional y hermandad popular

En el tramo final de la entrevista, Díaz-Canel estableció una marcada distinción respecto a las relaciones con la Argentina, diferenciando el vínculo con el pueblo argentino de la postura diplomática adoptada por el Poder Ejecutivo de ese país.

El presidente calificó al actual gobierno argentino como un aliado explícito de la política de Washington hacia la isla, asegurando que no espera ningún gesto de respaldo desde la Casa Rosada. No obstante, valoró y agradeció el constante apoyo de los movimientos sociales, agrupaciones sindicales y redes de solidaridad argentinas, que han hecho llegar a Cuba donaciones de insumos médicos, medicamentos y sistemas paneles fotovoltaicos para paliar la crisis energética.

"Hay lazos de amistad y hermandad que tienen que ver con convicciones compartidas y que no pueden ser destruidos por la posición de un gobierno", concluyó el jefe de Estado cubano antes de cerrar el intercambio con un saludo fraterno a la audiencia argentina.

Entrevista íntegra:

Víctor Hugo Morales:

Vamos a intentar, como les decíamos, hablar con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bravo, el equipo de producción lo tiene en línea. Señor presidente, un gran abrazo, un saludo muy cordial desde Buenos Aires, desde la Argentina. ¿Cómo está usted?

Miguel Díaz-Canel:

Un gran saludo, un abrazo para ti, Víctor Hugo, y un saludo y un abrazo fraternal a toda la audiencia argentina que tiene tu programa.

Víctor Hugo Morales:

Presidente, ¿cuál es la situación de Cuba hoy? ¿Cómo la describe?

Miguel Díaz-Canel:

Bueno, la situación de Cuba hoy es una situación muy compleja. Como conocen ustedes, el bloqueo que se ha venido recrudeciendo en todos estos años constituye el bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo contra una pequeña isla, y ha tenido cualidades sumamente superiores en materia de agresión multidimensional a nuestro país.

Primero, el 29 de enero del presente año, la administración del gobierno de los Estados Unidos decretó una orden ejecutiva mediante la cual estableció un bloqueo energético a Cuba, lo cual recrudeció ya a límites extremos la situación del bloqueo. Comprenderán ustedes que ningún país puede funcionar sin energía.

Y después, el 1 de mayo, en una segunda orden ejecutiva, internacionalizó todo este sistema de sanciones coercitivas o de medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque ya no son solo las sanciones contra Cuba, sino que las sanciones se extendieron, con el mecanismo de sanciones secundarias, a cualquier empresario, a cualquier institución en el mundo de cualquier tipo que estableciera algún negocio con Cuba.

Por lo tanto, a Cuba no entra combustible. En los últimos siete meses solo entró un barco de combustible con 100.000 toneladas de la Federación de Rusia, y no hemos tenido más combustible. Por lo tanto, eso provoca en la vida cotidiana, en la vida económica, en la vida social, en la vida familiar de nosotros como pueblo cubano, un grupo de afectaciones.

Yo te podría dar algunas cifras que expresan toda la complejidad de esta situación. Por ejemplo, la falta de combustible impide que nosotros podamos utilizar más de 1.400 megawatts de potencia de generación eléctrica que hoy están sin utilizar porque no hay combustible para hacerlo. Por lo tanto, el país está viviendo prolongados y angustiosos apagones, donde la mayoría de las veces hay más de 20 horas de apagón para la población. Hay ocasiones en que los apagones son de 40 o 50 horas, y el sistema está muy inestable. Constantemente estamos también sufriendo los llamados blackouts energéticos, que es cuando el sistema se cae por completo.

Eso implica afectaciones, entre otras actividades, por ejemplo en el riego para la producción de alimentos. Hay más de 1.426 máquinas de riego que solo pueden regar una o dos horas al día, cuando serían necesarias más de 16 horas diarias para tener buenos rendimientos en esos cultivos cuyas producciones van directamente a la población.

Pero en el sector de la salud, un sector tan sensible, un sector donde Cuba tiene todo el conocimiento, toda la infraestructura, toda la capacidad para tener indicadores de salud adecuados, te puedo decir que, por ejemplo, hay más de 98 mil pacientes en lista de espera quirúrgica, y entre ellos 12 mil niños. Pues también los hospitales están afectados por insumos que no hemos podido importar. Están afectados por esta situación electroenergética.

Más de 34.000 embarazadas sin ecografías prenatales suficientes. Más de 67.000 niños menores de un año sin esquema de inmunización actualizado. Más de 117.000 adultos y 1.200 niños con cáncer sin los tratamientos adecuados. Más de 16.000 pacientes en radioterapia, 12.000 en quimioterapia, 3.000 en hemodiálisis, que no tienen todos los aseguramientos necesarios para estos tratamientos. Solo se cubre el 30% del cuadro básico de medicamentos.

Y comprenderás que esta situación ya impacta en los indicadores. Por ejemplo, nosotros siempre habíamos mantenido indicadores de mortalidad infantil entre 4 y 5, y ya esa cifra de mortalidad infantil se ha duplicado.

Y hay afectaciones en todos los sectores. En el sector del transporte, hoy las navieras, ante las presiones, se niegan a traer mercancías a Cuba. Por lo tanto, inversiones que teníamos previstas en la transición energética, inversiones que habíamos hecho en compra de alimentos, en compra de insumos para medicamentos, no llegan al país. Hay más de 9.000 contenedores de mercancías pagadas por Cuba en diferentes partes del mundo. También de donaciones y ayudas de organismos internacionales, de grupos de solidaridad, que no llegan.

Realmente esta acción de máxima presión de los Estados Unidos, de castigo colectivo con la cual pretenden lograr un estallido social por llevar al pueblo cubano a una situación extrema de carencia, es un genocidio. Víctor Hugo, yo creo que los que han sido artífices de esta política, que sabemos bien claro quiénes son, son realmente criminales y deberían ser condenados por esta situación. Han asumido falsos pretextos para llevar a cabo esta política de mal, presión criminal y genocida contra Cuba. Han dicho que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cual es una mentira que se desvanece en instantes.

Con todos los argumentos que tiene Cuba en su comportamiento histórico, en la relación con los países del mundo, con la voluntad solidaria de Cuba y con todo lo que hemos hecho a favor del multilateralismo, del respeto a la soberanía y al derecho de autodeterminación de los pueblos, ahora han levantado toda una campaña que repiten y repiten de que Cuba es el eje de una red internacional, mundial, de extrema izquierda. Incluso nos están achacando que Cuba es la culpable de incitar las protestas que existen en Estados Unidos por los descontentos descomunales que pueda haber con las políticas de la actual administración.

Todos los días se alza la retórica de amenaza de agresión a Cuba. Todos los días aparecen nuevas sanciones para entidades cubanas, para personas incluso cubanas. Yo ratifico que Cuba no se va a rendir.

Víctor Hugo Morales:

Presidente, frente a esto que es claramente un intento genocida contra Cuba, ¿existe la solidaridad internacional? Y para el final, dos líneas aunque sea sobre el centenario del nacimiento de Fidel Castro el próximo 13 de agosto.

Miguel Díaz-Canel:

Bueno, de acuerdo, Víctor. La solidaridad internacional no es un discurso vacío, es una realidad tangible. Y Cuba ha recibido respaldo constante de la comunidad internacional a través de resoluciones de la ONU, contra los intentos de la OEA y otras organizaciones que tratan de seguir la línea imperialista.

Víctor Hugo Morales:

Presidente, íbamos a hablar en el cierre de los 100 años de Fidel y también quiero trasladarle una pregunta sobre la expectativa que usted tiene sobre la actitud argentina. Siendo los cubanos tan fraternalmente amigos, hermanos podría decirse, del pueblo argentino, ¿qué espera usted del gobierno y pueblo argentino? Pero si le parece, empezamos por los 100 años que se cumplen el 13 de agosto del nacimiento de Fidel.

Miguel Díaz-Canel:

Bueno, Víctor Hugo, el centenario de Fidel es un momento de profunda reflexión y orgullo para el pueblo cubano. Fidel no fue solo un líder, es el símbolo de la dignidad cubana, de la resistencia de un pueblo que se negó a ser sometido. Y Fidel fue una persona que lideró un proyecto de nación basado en la soberanía, en la independencia, en la justicia social, y que nació y partió en un país que había sufrido los años del colonialismo español, de la neocolonia norteamericana, donde la mitad de la población era analfabeta, donde la esperanza de vida era solo de 58 años y donde la educación y la salud eran privilegio de una minoría.

Y Fidel comprendió que la verdadera independencia no se negocia, que la soberanía no era un lujo, era una necesidad, y que un pueblo sin dignidad no tiene futuro. Y por lo tanto su obra fue, ante todo, una obra de dignidad y emancipación. Fidel nos enseñó que en la adversidad había que encontrar la oportunidad también para la victoria.

Por lo tanto, es de una trascendencia tal en su legado ético, en su legado político, en su legado práctico también de transformación, que al celebrar su centenario no estamos celebrando un nombre; estamos celebrando también la obra de un pueblo que junto a él, liderado por él, supo decir basta a la injusticia, supo construir un sistema democrático diferente y supo resistir la agresión, y sigue resistiendo la agresión más poderosa del mundo sin claudicar en principios.

Y en estos días se va a producir, hoy mismo se inaugura, un evento del ALBA y del Movimiento Social de Solidaridad, precisamente destacando el papel de Fidel en promover la solidaridad a nivel mundial en busca de la construcción de un mundo mejor, que siempre consideró que era posible. Vamos a tener también un encuentro de partidos comunistas y obreros este fin de semana en Cuba, y la semana que viene se va a desarrollar un coloquio internacional por el legado y la vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe, o sea que en estos días tenemos una intensa actividad de recordación.

Pero yo creo que lo fundamental en este centenario es que nos apropiemos de ese legado, de esas ideas, que las llevemos a convicciones. Con la actitud diaria respecto al pueblo argentino... siempre hemos tenido solidaridad, el pueblo argentino son nuestros hermanos.

Y aquí, lamentablemente, en los momentos actuales, tengo que diferenciar entre las relaciones con el pueblo argentino y las relaciones con el gobierno argentino. Ustedes saben, el actual gobierno argentino es un gobierno aliado a los designios del imperialismo norteamericano y ha asumido una posición sumamente agresiva contra la revolución cubana, contra nuestro pueblo, apoyando constantemente toda esta política de máxima presión de los Estados Unidos.

Por lo tanto, no esperamos ningún gesto de apoyo del gobierno argentino, pero sí esperamos mucho apoyo y lo estamos recibiendo del pueblo argentino. Recientemente han llegado donaciones de movimientos de solidaridad argentina, amigos de movimientos sociales de Argentina con Cuba, muchos de ellos facilitando la entrada de sistemas fotovoltaicos, conociendo nuestra situación, también apoyándonos con insumos médicos, con medicinas. Esa siempre ha sido la actitud de los movimientos sociales argentinos y los movimientos de solidaridad con Cuba.

Una vez más quiero agradecer a ese pueblo argentino que apoya a Cuba y que nos está apoyando en las difíciles circunstancias que vivimos. Va a haber representantes de esos movimientos en estos tres eventos del centenario, y una vez más destacar que entre el pueblo argentino y el pueblo cubano hay una sincera amistad, una sincera hermandad que no puede ser destruida por la posición de un gobierno u otro. Hay lazos de amistad y hermandad que tienen que ver con las convicciones que se comparten, con los anhelos que se comparten, con las luchas que juntos hemos enfrentado; que crean lazos que no se pueden romper por los designios de un gobierno, y mucho menos un gobierno que se pliega al hegemonismo norteamericano.

Víctor Hugo Morales:

Admirado Presidente Miguel Díaz-Canel, muchas gracias por el privilegio doloroso, en función de lo que usted tiene que describir, de esta agresión imperial genocida llevada a cabo por la circunstancia, además, de ser vecinos tan directos del país que en estos momentos se ha convertido en lo peor que uno pueda imaginar respecto a los derechos humanos, a la condición humana y a todo lo que fluye de los comentarios que usted ha hecho sobre lo que está padeciendo Cuba. Nuestro abrazo y nuestra inmensa gratitud por haber charlado con nosotros. Para todo el pueblo argentino y latinoamericano, un fuerte abrazo siempre.

Miguel Díaz-Canel:

Nuestro abrazo para ti, Víctor Hugo, para tu colectivo, para el pueblo argentino y, en otra oportunidad, hablaremos de fútbol.

Víctor Hugo Morales:

Sí, nos debemos eso, con mucho gusto. Un gran abrazo.

Miguel Díaz-Canel:

Un abrazo. Un abrazo.