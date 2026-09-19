Estados Unidos: El mundo nacido el 11-S se desmorona aceleradamente

Estados Unidos pierde en Medio Oriente

La información disponible indica que ambos ataques fueron posibles mediante misiles hipersónicos fabricados en Yemen con tecnología iraní, según confirmó el vocero de las fuerzas yemenitas Yahya Sarea. Riad, sin embargo, atribuyó la operación contra la tubería a fuerzas no identificadas desde Irak. Una forma de esquivar la realidad de una derrota estratégica no solo para el reino saudita sino para occidente. Así se percibe con mayor certeza la magnitud del desastre para la coalición EE UU- Israel luego de la aventura del 28 de febrero pasado.

Es que las bases militares estadounidenses en esa parte del mundo fueron prácticamente destruidas y, lo más importante, la capacidad no solo de mantener sus tropas sino de controlar el espacio aéreo, ya que fueron eliminados todos los radares de última generación desplegados. En pocas palabras, si Estados Unidos era el garante de la seguridad para sus aliados árabes, ya nada queda de ese supuesto escudo protector. No es que no lo supieran.

De hecho el 7 de agosto Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo de La Meca, que se propone como una suerte de OTAN musulmana para defender a cualquier miembro de un ataque. Islamabad, que oficia de mediador entre Irán y EE UU, ya avisó que considera no aplicable en este caso porque lo enmarcan en la guerra contra los hutíes que viene desde 2015.

El tema Israel

Israel, mientras tanto, el otro protagonista de estos estropicios, prosigue su demolición de Gaza, Cisjordania y el sur de Líbano, incluso ante las denuncias de genocidio que cada vez se hacen oír mas fuerte. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Ed Miliband, anunció sanciones a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y reiteró el compromiso de Londres para la creación del Estado Palestino. Ese mismo día se conformó una coalición de 12 países -además del Reino Unido, están Francia, España, Canadá, Suecia, Irlanda, Polonia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Noruega- para imponer restricciones comerciales y sanciones contra los colonos ilegales. Benjamin Netanyahu está en la mira de muchos dirigentes occidentales ante lo que es una evidente decadencia moral de su gobierno, que parece no tener freno en sus políticas de exterminio. Uno de sus más extremistas es el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien ahora tiene un plan para solucionar “el problema en Gaza”: dice que si cada país europeo recibiera a 20 mil o 30mil gazatíes “esta situación hubiera terminado”. De las colonias ilegales no dijo nada, será porque él mismo es nacido en una de ellas.

En India, a todo esto, se realizó la 18ª Cumbre de los BRICS, grupo del que forma parte Irán, coquetean sin decidirse Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y se negó a integrar Javier Milei ni bien asumió, en diciembre de 2023, a pesar de que Argentina ya tenía tarjeta de ingreso. En la Declaración de Nueva Delhi, un documento final firmado de manera unánime, el bloque manifestó su “profunda preocupación” por la escalada bélica en Asia Occidental, (Medio Oriente), pidieron moderación, diálogo multilateral y una resolución pacifica. Por otro lado, los BRICS condenan el uso de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales en el comercio internacional (llamada para Trump) y definen al Sur Global como un “actor determinante para impulsar transformaciones positivas frente a los desafíos geopolíticos y económicos actuales”. Estamparon su rúbrica Narendra Modi, Xi Jinping, Vladimir Putin y Masud Pezeshkian.

Malvinas con Irlanda

Si algo sabe hacer Donald Trump es patear hormigueros. Este sábado, sin ir más lejos, pasó por Dublín en su gira para ver el Irish Open de golf, se sentó junto al primer ministro Micheál Martin, y declaró muy suelto de cuerpo: «me encantaría la unificación de Irlanda”. Y aclaró: «No quiero causar ningún problema, pero te diré que me encantaría verla unificada. Tengo amigos en ambos lados, gente estupenda. Son irlandeses. Me encantaría verla unificada”, aunque dijo saber que Londres iba a tener algo que decir al respecto.

No es que ignoraba el alcance de esas palabras en una isla donde hasta 1997 los ingleses intentaban por todos los medios -que ya se sabe cuáles son- impedir que el Norte protestante (Belfast) formara parte de la república, instaurada luego de una cruenta guerra contra la corona, en 1922. Ya que estaba en ese territorio poco amigable con la Rubia Albión, y ante la pregunta de una periodista, dijo estar seguro de que lo llamarán para “intervenir en un posible desastre” en Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

Lo que sugieren las palabras de Trump es que no sabe mucho sobre el conflicto que Javier Milei pretende reflotar en su aspiración reelecionista. “Recuerdo que, cuando era joven, bastante joven, de todos modos, pero las Islas Malvinas… creo que en ese entonces el Reino Unido era un país un poco diferente, pero entraron y se apoderaron de ellas”, balbuceó, como si creyera que los ingleses hubieran invadido recién en 1982 o desconociendo los 149 años previos de usurpación. Todo puede ser. “Ahora están con otros problemas y no sé si van a estar tan dispuestos a viajar tan lejos”, concluyó.

Por: Alberto López Girondo para el TiempoAR