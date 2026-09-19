En el marco de la Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, y el embajador de India en Uruguay, Binoy George, concretaron un intercambio de documentos que establece una hoja de ruta estratégica para profundizar el comercio, la inversión y la cooperación técnica entre ambas naciones.
Intercambio
Uruguay e India fijaron hoja de ruta para impulsar el comercio agropecuario y la cooperación técnica
El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti y el embajador George sellaron acuerdos en la Expo Prado para habilitar exportaciones.