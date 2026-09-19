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Política

Intercambio

Uruguay e India fijaron hoja de ruta para impulsar el comercio agropecuario y la cooperación técnica

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti y el embajador George sellaron acuerdos en la Expo Prado para habilitar exportaciones.

India y Uruguay firman acuerdo

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, y el embajador de India en Uruguay, Binoy George, concretaron un intercambio de documentos que establece una hoja de ruta estratégica para profundizar el comercio, la inversión y la cooperación técnica entre ambas naciones.

Un acuerdo trascendental

El acontecimiento marca el primer hito de la diplomacia india tras la apertura de su representación diplomática residente en Montevideo, cuyo embajador presentó credenciales ante el presidente Yamandú Orsi días atrás. "Es lo más importante que está ocurriendo con un embajador que recién llegó al país. Ahora está abierta la puerta. Comienza el proceso de adecuar los certificados sanitarios y fitosanitarios para que se lleve adelante el comercio", destacó Fratti durante una rueda de prensa, resaltando el fuerte potencial de inserción para la carne ovina, la lana, el arroz, los aceites y el sector vitivinícola.

Por su parte, el embajador Binoy George valoró el "potencial inmenso" de la relación bilateral y aclaró que el interés trasciende el plano del intercambio de bienes. "No estamos interesados solamente en una relación comercial, también pretendemos aprender de Uruguay en el terreno de la agricultura", afirmó el diplomático. El entendimiento abarca áreas clave como investigación y tecnología agropecuaria, mecanización, certificación halal, mejoramiento genético, sanidad animal y desarrollo en pesca y acuicultura.

Tras el acto, la cancillería uruguaya ponderó la presencia formal del país más poblado del mundo en la capital uruguaya como un paso determinante para ampliar las fronteras de exportación y la atracción de inversiones al sector productivo nacional.

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