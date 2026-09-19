Uruguay e India fijaron hoja de ruta para impulsar el comercio agropecuario y la cooperación técnica

Un acuerdo trascendental

El acontecimiento marca el primer hito de la diplomacia india tras la apertura de su representación diplomática residente en Montevideo, cuyo embajador presentó credenciales ante el presidente Yamandú Orsi días atrás. "Es lo más importante que está ocurriendo con un embajador que recién llegó al país. Ahora está abierta la puerta. Comienza el proceso de adecuar los certificados sanitarios y fitosanitarios para que se lleve adelante el comercio", destacó Fratti durante una rueda de prensa, resaltando el fuerte potencial de inserción para la carne ovina, la lana, el arroz, los aceites y el sector vitivinícola.