Sindicato de TCP está de paro por 24 horas desde la noche de este viernes

La empresa deberá convocar al personal para cubrir las dotaciones mínimas de trabajadores para el cumplimiento de los servicios considerados como prestaciones portuarias indispensables para preservar un nivel básico de seguridad y de continuidad de la operativa de la terminal, como servicios de muelle de carga y descarga de buques; servicios de recepción de contenedores llenos y vacíos -transporte carretero y eventualmente fluvial-, importación y exportación; y servicios de almacenamiento y depósito.

Segundo paro desde la vigencia de los servicios mínimos

TCP será la encargada de controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, que todos los cargos estén cubiertos, y debe notificar la situación al MTSS. Los usuarios de TCP podrán verificar en tiempo real el estado del acceso A para camiones,

El paro es el segundo que realiza el sindicato desde la vigencia de los servicios mínimos y se da en el marco del conflicto de los trabajadores con la empresa por la negociación del nuevo convenio colectivo.

Además, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) anunció que a las 07:00 del próximo lunes iniciará un paro nacional por 24 horas.