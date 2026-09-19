ANV mantiene abierto el llamado para comprar viviendas reacondicionadas

Cada persona puede inscribirse en un solo barrio o localidad y en una categoría, de acuerdo con la cantidad de dormitorios de la vivienda que busca.

Si hay más de un postulante para una misma categoría, se realizará un sorteo público para definir el orden de prelación.

¿Cuáles son los requisitos?

Los titulares deben ser mayores de edad, ciudadanos uruguayos o residentes legales con cédula vigente y no superar los 80 años al finalizar el plazo de pago del crédito.

Además, no pueden ser propietarios, promitentes compradores ni tener una cuota parte de otra solución habitacional en cualquier lugar del país. Tampoco pueden estar registrados en categoría 5 de la Central de Riesgos del Banco Central.

Se exige, además, una antigüedad laboral mínima de 12 meses. Para quienes hayan cambiado de empleo, se contemplan determinadas condiciones para acreditar la continuidad laboral.

La ANV también establece requisitos específicos para demostrar los ingresos, según su origen, y condiciones particulares para quienes se postulen mediante la modalidad de canje.

La información sobre las viviendas disponibles, precios, ubicación y condiciones del llamado puede consultarse en la página de la ANV.