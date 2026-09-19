Futbolista uruguayo de Cienciano acusó a presidente de City Torque de ofrecer dinero por expulsiones

La caliente definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Cienciano del Cusco, que culminó con una remontada 3-0 del conjunto uruguayo en el Estadio Centenario para sellar un global de 3-2, sumó un grave capítulo fuera de la cancha tras cruzamientos en redes sociales y serias acusaciones vertidas desde el plantel peruano.
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Fuerte denuncia
Luego de que la cuenta oficial del equipo ciudadano publicara burlas y chicanas sobre el conjunto cusqueño, el mediocampista uruguayo de Cienciano, Santiago Arias, rompió el silencio con una contundente denuncia contra la dirigencia del club montevideano. En respuesta a las publicaciones del equipo local, el volante con pasado en Boston River y Progreso lanzó: "En la publicación que dice que nosotros solo tenemos la altura, en la de ellos faltó ponerle que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".
Arias, quien disputó la totalidad de los 180 minutos de la llave, profundizó sobre los supuestos incentivos ilegales recibidos durante la serie: "Es muy fuerte decirlo, pero la pasión no se compra. Mis compañeros y yo rechazamos rotundamente eso. Íbamos por la gloria y nos ganaron jugando al fútbol". Pese a reconocer la victoria deportiva del rival sobre el césped, el futbolista insistió en el trasfondo de las ofertas económicas: "Que sigan tirando chicanas, que yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar".