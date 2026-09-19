Futbolista uruguayo de Cienciano acusó a presidente de City Torque de ofrecer dinero por expulsiones

Fuerte denuncia

Luego de que la cuenta oficial del equipo ciudadano publicara burlas y chicanas sobre el conjunto cusqueño, el mediocampista uruguayo de Cienciano, Santiago Arias, rompió el silencio con una contundente denuncia contra la dirigencia del club montevideano. En respuesta a las publicaciones del equipo local, el volante con pasado en Boston River y Progreso lanzó: "En la publicación que dice que nosotros solo tenemos la altura, en la de ellos faltó ponerle que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".