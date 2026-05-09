Europa y Estados Unidos: En el claroscuro

Uno de los síntomas más evidentes de este declive cognitivo es precisamente la ceguera, la absoluta incapacidad de verse a uno mismo tal como es. Porque, obviamente, se puede rechazar la realidad, intentar cambiarla, pero solo partiendo de la conciencia de su verdadera naturaleza.

Vemos esto manifestado precisamente en estos tiempos turbulentos. Si no fuera una tragedia, el espectáculo de las clases dirigentes europeas —por ejemplo, las más mediocres y obtusas de la historia continental— sería una farsa para el disfrute de un público refinado. Verlas quejarse y despotricar como si importaran de verdad, ajenas a su absoluta insignificancia, es asombroso. Escuchar a líderes (¡sic!) de países menos importantes que Liechtenstein exigir cosas o dar órdenes a las superpotencias mundiales es a la vez hilarante y patético. Sin embargo, se toman en serio a sí mismas. Están sinceramente convencidas de su relevancia y —como el ratón ante el elefante— se yerguen y rugen.

La ceguera como síntoma del declive

La brecha entre la absoluta mediocridad de su situación y su autoimagen escapa por completo a su capacidad de percepción.

Pero el ejemplo más llamativo, aunque en cierto modo menos incomprensible, lo proporciona el imperio estadounidense. Observando su comportamiento —incluso podríamos decir el metalenguaje que utiliza— más allá de los aspectos francamente caricaturescos de su actual Comandante en Jefe (a quien, como se mencionó anteriormente, alguien decidió instalar en la Casa Blanca), esta total falta de autoconciencia se hace evidente. Durante un tiempo, creí que, en última instancia, no era más que una manifestación de la filosofía de vida estadounidense: si quieres tener éxito, tienes que proyectar una imagen de éxito. Pero luego comprendí que no se trata de tácticas, ni de una astuta autopromoción, sino de una convicción sincera e inquebrantable de que somos —todavía y para siempre— la nación indispensable.

Lo que extraen del conflicto con Irán, por ejemplo, no es una valiosa lección sobre la profunda naturaleza de su propia decadencia, ni un punto de partida para una reflexión seria sobre su insuficiencia con respecto a —precisamente— un estándar imperial mínimo, sino simplemente una irritación superficial, una molestia como una mosca que se niega a dejarnos en paz.

No es comparable a la clásica situación del vaso medio lleno o medio vacío. Se puede ver, y por lo tanto describir, de una forma u otra, pero el hecho objetivo sigue siendo el mismo. En la situación de conflicto actual, por ejemplo, tanto Teherán como Washington podrían creer que esto puede describirse como su victoria. Obviamente, ambas afirmaciones serían discutibles, y sus méritos podrían debatirse. Pero desde la perspectiva de Estados Unidos, las cosas son realmente diferentes; no se trata de interpretar la situación del vaso medio lleno de manera diferente: para Estados Unidos, el vaso está tres cuartos lleno, y obviamente esto debe interpretarse a su favor.

Más allá de los cálculos oportunistas —digamos— en los que todos buscan obtener el máximo beneficio posible, o al menos aparentarlo, la creencia de que la victoria ya está asegurada —porque no podemos perder— lo complica todo. Renunciar al éxito total, o incluso tener que reconocer una derrota parcial, parece inaceptable, sobre todo porque se percibe como algo falso. ¿Cómo se atreve entonces Irán a proclamar la victoria?

Europa y Estados Unidos: la farsa de los que no se ven

Esta brecha entre la realidad y la percepción (de uno mismo, ante todo) constituye el núcleo del problema de esta transición. El declive de un imperio, una vez manifestado, es ya imparable. No hay nada que pueda oponerse realmente a él. Es comprensible que se pueda combatir, pero llegado un punto, simplemente hay que aceptarlo, en su inevitabilidad. La finitud es una característica esencial de la historia humana. Digamos incluso de la naturaleza. La obstinación en rechazarla, la convicción inquebrantable de la propia excepcionalidad, no cambia el resultado, sino la forma en que se determina y, en última instancia, cómo permanece como un recuerdo.

El claroscuro de una transición sin retorno

La fricción entre el viejo y el nuevo mundo es inevitable, pero aparentemente es imposible impedir —como dijo Gramsci— que nazcan monstruos en este claroscuro. En esta transición histórica trascendental, lo único que podemos hacer es intentar no ser devorados por ella.