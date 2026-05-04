Como estará la cosa: Viviana Canosa fulminó a Javier Milei

A lo largo de su descargo, la conductora adoptó un tono confrontativo y lanzó interrogantes sobre distintos aspectos de la gestión. “Si hicieran las cosas bien, hablaríamos bien”, sostuvo, remarcando que la tarea periodística no es acompañar sino cuestionar.

Críticas a la gestión

El momento más enfático llegó cuando musicalizó su crítica con “The Final Countdown” de Europe, recurso que utilizó para ironizar sobre el tiempo restante de mandato. Allí intensificó sus cuestionamientos, apuntando también contra el entorno presidencial y el estilo de comunicación del Gobierno.

Sobre el cierre, Canosa dejó un mensaje directo al Presidente, al que le pidió moderación en sus declaraciones públicas y en el uso de redes sociales. Su regreso a la pantalla no solo marcó el inicio de una nueva etapa televisiva, sino también un posicionamiento editorial claro, con críticas frontales hacia la actual gestión.