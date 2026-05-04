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Polémica

Como estará la cosa: Viviana Canosa fulminó a Javier Milei

Viviana Canosa volvió a la TV y apuntó con dureza contra el Gobierno argentino, denunció presiones y cuestionó el vínculo de Javier Milei con el periodismo.

Viviana Canosa criticó duramente a Javier Milei

Viviana Canosa criticó duramente a Javier Milei
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Caras y Caretas Diario

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La periodista Viviana Canosa regresó el jueves 30 de abril a la pantalla de El Nueve con su programa “Viviana” y, antes de comenzar con su contenido habitual, eligió marcar un fuerte posicionamiento político con un extenso descargo contra el presidente Javier Milei.

Visiblemente "emocionada" por su vuelta a la televisión abierta, la conductora comenzó con un tono íntimo, reconociendo que se le “quebraba la voz” tras el regreso. Sin embargo, esa introducción dio paso rápidamente a una intervención crítica, en la que cuestionó el rumbo del Gobierno y denunció presuntas presiones sobre los medios de comunicación.

Libertad de expresión

En ese marco, Canosa pidió explícitamente poder trabajar “sin interferencias” y reclamó que cesen lo que definió como prácticas de hostigamiento hacia periodistas. También defendió el rol del periodismo como herramienta de control del poder y criticó el vínculo del oficialismo con la prensa, al que calificó como tenso y restrictivo. En particular, insistió en la necesidad de reabrir la sala de periodistas en la Casa Rosada y permitir el acceso a preguntas sin condicionamientos.

A lo largo de su descargo, la conductora adoptó un tono confrontativo y lanzó interrogantes sobre distintos aspectos de la gestión. “Si hicieran las cosas bien, hablaríamos bien”, sostuvo, remarcando que la tarea periodística no es acompañar sino cuestionar.

Críticas a la gestión

El momento más enfático llegó cuando musicalizó su crítica con “The Final Countdown” de Europe, recurso que utilizó para ironizar sobre el tiempo restante de mandato. Allí intensificó sus cuestionamientos, apuntando también contra el entorno presidencial y el estilo de comunicación del Gobierno.

Sobre el cierre, Canosa dejó un mensaje directo al Presidente, al que le pidió moderación en sus declaraciones públicas y en el uso de redes sociales. Su regreso a la pantalla no solo marcó el inicio de una nueva etapa televisiva, sino también un posicionamiento editorial claro, con críticas frontales hacia la actual gestión.

Embed - Viviana Canosa En El Nueve Programa completo Invitado Gustavo Sylvestre 30 de abril de 2026

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