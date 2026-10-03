Lula llega con ventaja a la recta final

Nadie pudo acusarlo de que fuera una medida electorera porque es contradictoria: ha encontrado la dura reacción de los grandes equipos de fútbol, que llevan las marcas de las “bets” en sus camisetas. El tema ha ocupado gran parte de los debates y, a lo largo de estos, ha surgido una gran cantidad de testimonios, sobre todo de madres de familia que han testificado los graves problemas que viven sus hogares con este vicio, muy a menudo por parte de los padres. Hubo incluso testimonios de suicidios como resultado final de la grave adicción a este tipo de apuestas.

El resultado parece ser positivo para Lula, aunque no fuera su objetivo primordial. Su correcta y corajuda actitud parece favorecerlo en la recta final de la campaña. Lula debe avanzar sobre los votos de los indecisos, que han disminuido pero aún son significativos, sobre todo en una disputa tan apretada.

Los escándalos de Flavio Bolsonaro

Por si fuera poco este tema, apareció otro que menciono enseguida: salieron a la luz fotos de Flavio Bolsonaro en orgías con prostitutas. Esto no solo contrasta con la imagen religiosa que intentaba proyectar, sino que por sí solas chocan a millones de personas y de familias brasileñas.

El otro tema que tiene un peso decisivo ha sido la infeliz declaración de un diputado bolsonarista y evangélico, quien dijo que iba a proponer que Nuestra Señora Aparecida, la patrona negra de Brasil, deje de tener ese puesto de honor en las tradiciones del pueblo brasileño. Se trata de una Santa que tiene una ciudad propia —Aparecida— hacia donde millones de personas peregrinan para hacer o cumplir promesas; muchas de ellas hacían el trayecto de muchos kilómetros desde la ciudad de São Paulo o de otras localidades para cumplir con la santa de su devoción.

Esta declaración del diputado bolsonarista coincide con otras anteriores del mismo Flavio Bolsonaro, quien ahora intenta deslindarse de esa infeliz frase sin lograrlo. Los efectos han sido gigantescos, con pronunciamientos no solo del Papa, sino de varias autoridades religiosas y una enorme cantidad de personas, renombradas o anónimas, que reiteran su devoción a Nuestra Señora de Aparecida. Montones de ciudadanos han empezado a circular por las calles de las ciudades brasileñas con sus imágenes de la Virgen.

Además de otros factores, estos mencionados parecen volverse decisivos en la recta final para favorecer a Lula. Ya no parecen estar cabeza a cabeza: Lula va logrando una cierta distancia de ventaja.

Es la recta final, todavía no se llega a la cinta de llegada. En una carrera con tantos contratiempos, otros imprevistos pueden surgir todavía, decidiendo incluso si la victoria se puede dar en la primera o en la segunda vuelta. Pero esa es, a mi juicio, la situación de la disputa en la recta final, la cual decidirá no solo al próximo presidente de Brasil, sino el futuro del país por un largo tiempo.

Por Emir Sader para Página12