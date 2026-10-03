A pocas horas de la jornada electoral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó una marcha en el centro de Río de Janeiro en la que instó a los votantes a respaldar un proyecto centrado en la soberanía nacional, la garantía de derechos y la consolidación democrática. Desde el emblemático barrio de Cinelandia, el líder progresista apeló al voto consciente para resolver la contienda presidencial en primera vuelta y consolidar una mayoría afín en el Senado.
Río de Janeiro
Lula da Silva sobre elecciones en Brasil: "Lo que está en juego es la victoria de la democracia"
En una multitudinaria movilización, Lula da Silva defendió la soberanía de Brasil y habló de los riesgos de las democracias debido a la injerencia externa.