Lula da Silva sobre elecciones en Brasil: "Lo que está en juego es la victoria de la democracia"

En el plano social, el mandatario ratificó su compromiso de avanzar hacia el fin de la jornada laboral de 6x1 y frenar esquemas de desregulación o recortes que afecten a la población trabajadora. Asimismo, apuntó contra las estructuras financieras informales y los grupos de interés asociados a la candidatura opositora de la familia Bolsonaro en su propio feudo político.

Geopolítica, debates y escenario de segunda vuelta

Durante la actividad, Lula hizo referencia a la autonomía geopolítica de Brasil frente a potencias externas, señalando que el país mantendrá relaciones pragmáticas y de cooperación con actores internacionales como China y Estados Unidos sin aceptar presiones externas sobre áreas estratégicas como la inteligencia artificial o los minerales críticos.

Por otra parte, desde la conducción del Partido de los Trabajadores (PT) se confirmó la disposición del presidente de asistir a los debates televisivos en caso de que la definición presidencial requiera una segunda vuelta electoral.