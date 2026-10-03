Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Lula da Silva | elecciones | democracia

Río de Janeiro

Lula da Silva sobre elecciones en Brasil: "Lo que está en juego es la victoria de la democracia"

En una multitudinaria movilización, Lula da Silva defendió la soberanía de Brasil y habló de los riesgos de las democracias debido a la injerencia externa.

Lula cierra campaña con multitud

Lula cierra campaña con multitud
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A pocas horas de la jornada electoral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó una marcha en el centro de Río de Janeiro en la que instó a los votantes a respaldar un proyecto centrado en la soberanía nacional, la garantía de derechos y la consolidación democrática. Desde el emblemático barrio de Cinelandia, el líder progresista apeló al voto consciente para resolver la contienda presidencial en primera vuelta y consolidar una mayoría afín en el Senado.

Acompañado por la primera dama, Janja Lula da Silva, y los candidatos al Senado Benedita da Silva (PT) y Pedro Paulo (PSD), el jefe de Estado subrayó la trascendencia del acto electoral para las futuras generaciones, remarcando que «lo que está en juego no es la victoria de un solo hombre, es la victoria de una idea, es la victoria de una democracia».

Soberanía de recursos, agenda laboral y críticas a la oposición

En su discurso ante la multitud, Lula arremetió contra las propuestas de la extrema derecha y planteó un firme contraste respecto a la gestión de los recursos estratégicos del país. «Ningún gringo va a conseguir cosas en Brasil (...) No vamos a dejar que nadie explote nuestra riqueza», afirmó, reiterando que la riqueza energética y mineral debe estar orientada al desarrollo nacional.

En el plano social, el mandatario ratificó su compromiso de avanzar hacia el fin de la jornada laboral de 6x1 y frenar esquemas de desregulación o recortes que afecten a la población trabajadora. Asimismo, apuntó contra las estructuras financieras informales y los grupos de interés asociados a la candidatura opositora de la familia Bolsonaro en su propio feudo político.

Geopolítica, debates y escenario de segunda vuelta

Durante la actividad, Lula hizo referencia a la autonomía geopolítica de Brasil frente a potencias externas, señalando que el país mantendrá relaciones pragmáticas y de cooperación con actores internacionales como China y Estados Unidos sin aceptar presiones externas sobre áreas estratégicas como la inteligencia artificial o los minerales críticos.

Por otra parte, desde la conducción del Partido de los Trabajadores (PT) se confirmó la disposición del presidente de asistir a los debates televisivos en caso de que la definición presidencial requiera una segunda vuelta electoral.

Temas

Te puede interesar