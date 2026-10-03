Tras la detención del fiscal general, EE.UU. apoyó al Gobierno de Bolivia

El respaldo de Marco Rubio al Gobierno de Rodrigo Paz

El secretario de Estado estadounidense también vinculó las acciones del Gobierno boliviano con la agenda regional impulsada por Washington. En particular, destacó la reunión de los líderes del denominado Escudo de las Américas, realizada la semana pasada en Estados Unidos, donde según sostuvo, se "reafirmó el compromiso con la gobernabilidad democrática y la seguridad del continente" frente a las redes armadas vinculadas al narcoterrorismo.

"Las acciones emprendidas por Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero", agregó Rubio en su mensaje.

El pronunciamiento se produce en un momento de creciente acercamiento entre el Gobierno de Paz y la administración Trump. Bolivia participa de la iniciativa de seguridad regional promovida por Washington, siendo miembro activo del Escudo de las Américas, la coalición de derecha que armó el magnate republicano mediante la cual busca presuntas coordinaciones y esfuerzos contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales en América Latina.

Qué pasó con el fiscal general de Bolivia

Mariaca fue detenido en la región oriental de Santa Cruz y, de acuerdo con información difundida por el Ministerio Público boliviano, también se produjo una intervención policial en instalaciones de la Fiscalía en Sucre. En total, las autoridades detuvieron a 14 personas en el marco del operativo, entre ellas funcionarios y autoridades vinculadas a las investigaciones.

El caso tiene además una dimensión política por las acusaciones que Estados Unidos había formulado contra Mariaca antes de su detención. Washington le había revocado la Visa y lo había señalado por presuntos "vínculos con estructuras de narcotráfico" y por "obstaculizar iniciativas destinadas a combatir el crimen organizado". Mariaca, por su parte, había rechazado las acusaciones y denunciado que la medida estadounidense podía estar relacionada con las investigaciones que llevaba adelante.

Entre esas causas aparece la investigación sobre Cerimedo. El consultor argentino, vinculado políticamente con Javier Milei y también con Paz, es investigado en Bolivia por su presunta participación en el ataque contra Beller, quien fue baleada por sicarios. La propia mujer denunció públicamente que el operativo policial podía provocar la desaparición de pruebas relacionadas con esa causa.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa boliviana anunció que analizará la posibilidad de crear una comisión para investigar las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios. El Gobierno de Paz ya había anticipado que le solicitaría a Washington información sobre las denuncias para avanzar con las investigaciones correspondientes dentro de Bolivia.