Apuestas online y religión: las claves inesperadas del tramo final de la campaña en Brasil

“Hubo por lo menos una medición que daba que Lula mejoraba un poquito después de este anuncio”, señaló Kortisz.

Según relató, un politólogo con el que conversó planteó que la prohibición de las apuestas podía encontrar respaldo incluso entre votantes evangélicos, debido a una cuestión moral vinculada al juego. Para esos sectores, explicó, la restricción de las apuestas podría ser valorada independientemente de otras diferencias políticas con Lula.

La medida se convirtió así en una de las herramientas utilizadas por el oficialismo en la recta final. Flávio Bolsonaro, por su parte, cuestionó la decisión y la calificó de electoralista, mientras la campaña de Lula utilizó el tema para confrontar con su rival.

La religión entró en la disputa electoral

El otro episodio que, según Kortisz, cobró fuerza en los últimos días fue la controversia alrededor de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil.

Durante la campaña comenzó a circular la versión de que Flávio Bolsonaro pretendía quitarle a la Virgen ese reconocimiento. Sin embargo, la información fue desmentida, no existe una propuesta de ese tipo en el programa de gobierno del candidato. La versión se vinculó con un antiguo proyecto presentado por el exdiputado Victorio Galli y archivado en 2008.

Kortisz explicó que el asunto adquirió mayor dimensión cuando se produjo un intercambio entre Bolsonaro y la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB). La polémica terminó involucrando a sectores de la Iglesia Católica y llegó incluso a generar intervenciones judiciales vinculadas a la circulación de las publicaciones en redes sociales.

Para la periodista, el episodio puede tener una lectura particular en un país donde la religión tiene un peso importante en la vida social y política.

“Para una persona que tiene como un punto tan relevante la religión, puede considerar que un ataque a Nuestra Señora Aparecida sea algo negativo”, explicó.

Kortisz planteó además una posibilidad que le había señalado el politólogo consultado, que la controversia pudiera tener repercusiones incluso entre votantes evangélicos. El razonamiento, según relató, es que una persona puede no considerar a Aparecida como su patrona, pero al mismo tiempo entender que debe respetar la religiosidad de otros sectores.

Difícil medir cuánto puede incidir en el voto

Tanto la prohibición de las apuestas online como la controversia religiosa ocurrieron en los últimos días de campaña, cuando existe poco margen para medir con precisión si una determinada noticia modifica las preferencias electorales.

“Es muy difícil medir realmente en estas encuestas de últimos días cuánto ha afectado tanto lo de Nuestra Señora como lo de las apuestas online”, sostuvo Kortisz.

El cierre de campaña también estuvo marcado por la suspensión del debate previsto entre los candidatos. Lula había anunciado que no participaría y posteriormente el debate fue cancelado. En su lugar, el mandatario participó de una entrevista en un podcast que tuvo una importante audiencia, mientras Flávio Bolsonaro realizó una actividad política junto a candidatos al Congreso.

Con la campaña pública llegando a su final, ambos candidatos se encaminan a la primera vuelta del domingo. Las últimas horas quedan así atravesadas por dos asuntos que fueron más allá de la discusión tradicional sobre economía, seguridad o programas de gobierno, las apuestas online y la religión. En ambos casos, la repercusión política fue evidente. Lo que resulta más difícil de determinar es cuánto de esa conversación consiguió transformarse efectivamente en votos.