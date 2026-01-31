Venezuela y la reacción de China

Ese mismo día, la Corporación Estatal Gris de China, que controla la red eléctrica, también suspendió sus operaciones y anunció una «revisión técnica» de todos sus contratos con proveedores estadounidenses de equipos eléctricos. Esto implica que China está comenzando a desvincularse de la tecnología estadounidense correspondiente, eliminando así una parte significativa de sus futuras importaciones.

La Corporación Nacional de Petróleo de China, la mayor petrolera estatal del mundo, ha anunciado una reorganización estratégica de sus rutas de suministro globales. Esto incluye la cancelación de contratos de suministro de petróleo con refinerías estadounidenses por un valor aproximado de 47.000 millones de dólares anuales.

China Ocean Shipping Company, que controla aproximadamente el 40% de la capacidad de transporte marítimo mundial, ha implementado lo que denomina «Optimización Operativa de Rutas». Esto ha provocado que los buques de carga chinos eviten los puertos estadounidenses (Long Beach, Los Ángeles, Nueva York y Miami), que dependen de la logística marítima china para mantener sus cadenas de suministro. Estos puertos se enfrentan ahora a una reducción del 35% en su tráfico habitual de contenedores.

Walmart, Amazon, Target y otras plataformas de comercio electrónico que dependen de barcos chinos para importar productos fabricados en China no estarán contentas, ya que sus cadenas de suministro quedarán parcialmente destruidas en cuestión de horas.

El aspecto más sorprendente de todas estas medidas fue su simultaneidad. Crearon un efecto cascada que amplificó exponencialmente el impacto económico. No se trató de una escalada gradual, sino de un minishock sistémico con efectos crecientes con el tiempo.

La diplomacia oriental

Al mismo tiempo, China ha lanzado un nuevo paquete de medidas destinadas a movilizar al Sur Global.

También el 4 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ofreció a Brasil, India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia y otros 23 países términos comerciales preferenciales inmediatos si se comprometían públicamente a no reconocer a ningún gobierno venezolano que llegara al poder con el apoyo criminal de Estados Unidos.

En menos de 24 horas, 19 países aceptaron la oferta. Brasil fue el primero, seguido de India, Sudáfrica y México, revelando así un mundo multipolar en acción.

El 5 de enero, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China anunció que estaba ampliando su capacidad operativa para absorber cualquier transacción global que intentara eludir el sistema SWIFT controlado por Washington.

Esto significa que China busca ofrecer al mundo una alternativa completamente funcional al sistema financiero occidental. Cualquier país, empresa o banco que desee operar sin depender de la infraestructura financiera estadounidense puede utilizar el sistema chino, que además es más económico.

La respuesta fue inmediata y masiva: en las primeras 48 horas de operación, se procesaron transacciones por valor de 89.000 millones de dólares. Bancos centrales de 34 países abrieron cuentas en el sistema chino, lo que simboliza una aceleración en la desdolarización de una de las fuentes de financiación más importantes de Estados Unidos.

En el frente tecnológico, el gobierno chino, que controla el 60% de la producción mundial de tierras raras —elementos esenciales para la producción de semiconductores y componentes electrónicos—, ha anunciado restricciones temporales a las exportaciones de tierras raras a cualquier país que haya apoyado el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Apple, Microsoft, Google, Intel – todos los gigantes tecnológicos estadounidenses que dependen de las cadenas de suministro chinas para componentes esenciales – deben ahora encontrar rápidamente alternativas confiables a los suministros de Beijing.

No son movimientos espectaculares que aparezcan en los periódicos, pero ciertamente tienen más peso que una reprimenda verbal o una «demostración de fuerza».