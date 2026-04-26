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Habrá paro en la planta de La Tablada el próximo sábado y dificultará expendió de combustible

La distribución de combustible puede verse afectada por el paro en la planta de Ancap de La Tablada, convocado para el próximo sábado.

El sábado hay paro en La Tablada.

El sábado hay paro en La Tablada.

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Los trabajadores de Ancap realizarán un paro de 24 horas el próximo sábado 2 de mayo en la planta La Tablada, en reclamo de soluciones a la industria cementera. Señala el sindicato que la situación que atraviesa lel sector pondrá en riesgo la distribución de combustible.

Fancap explicó en un comunicado que los trabajadores de turno fijo se retirarán de planta a las 22 horas y exhorta a Ancap a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización de las tareas de cargadero en dicho horario”. El sindicato agregó que por razones de seguridad, los últimos camiones en bajar a cargar lo harán hasta las 20:30 horas.

El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Salvador Sprovieri, dijo a radio Monte Carlo que la idea de anunciarlo previamente y que no sea sorpresivo busca un acercamiento con el directorio de la empresa que se retiró de la mesa de negociación, sostuvo.

Ellos eligieron cortar el dialogo y empujarnos al conflicto”, subrayó Sprovieri.

Indicó que la medida adoptada por la situación que atraviesa la industria cementera pondrá en riesgo la distribución de combustibles.

Fancap inicó que los trabajadores de turno fijo se retirarán de planta a las 22 horas y exhorta a Ancap a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización de las tareas de cargadero en dicho horario”. El sindicato agregó que por razones de seguridad, los últimos camiones en bajar a cargar lo harán hasta las 20:30 horas.

Precio del combustible

Por otra parte, sobre el análisis que hará el Gobierno esta semana sobre un posible aumento de los precios de combustibles durante mayo por la situación en Medio Oriente, Sprovieri sostuvo que, más allá de la crisis, Uruguay tiene alternativas para bajar sus costos.

En tanto, destacó las acciones empleadas por el Gobierno para que no se padeciera lo mismo que en la región.

“En Uruguay hay espacios para bajar los combustibles, pero ahí el debate es otro”, reflexionó Sprovieri.

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