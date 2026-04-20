La tensión se disparó luego de que Noboa afirmara que, durante su estadía en Ecuador para la toma de posesión en el 2025, Petro se habría reunido con miembros de la Revolución Ciudadana (partido de Rafael Correa), señalando que algunos integrantes de esa formación tienen nexos con José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal “Los Choneros”. Gustavo Petro rechazó tajantemente estas versiones, aclarando que su estancia en Manta fue un retiro sencillo para trabajar en la escritura de un libro y que estuvo bajo custodia permanente.
Gustavo Petro anuncia demanda contra Daniel Noboa por calumnia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por el presunto delito de calumnia.