Gustavo Petro anuncia demanda contra Daniel Noboa por calumnia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por el presunto delito de calumnia.

Gustavo Petro demanda a Daniel Noboa.

Gustavo Petro demanda a Daniel Noboa.
La tensión se disparó luego de que Noboa afirmara que, durante su estadía en Ecuador para la toma de posesión en el 2025, Petro se habría reunido con miembros de la Revolución Ciudadana (partido de Rafael Correa), señalando que algunos integrantes de esa formación tienen nexos con José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal “Los Choneros”. Gustavo Petro rechazó tajantemente estas versiones, aclarando que su estancia en Manta fue un retiro sencillo para trabajar en la escritura de un libro y que estuvo bajo custodia permanente.

Mi seguridad en Manta fue garantizada por el propio Ejército ecuatoriano por disposición del presidente Noboa. No sé si ir a algún lugar de Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros”, cuestionó el mandatario colombiano.

Alias “Fito” acepta su extradición

Mientras la disputa política crece, el frente judicial contra el crimen organizado dio un paso decisivo. Alias “Fito”, el delincuente más buscado de Ecuador, aceptó este viernes ser extraditado a los Estados Unidos durante una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia.

El narcotraficante, capturado el pasado 25 de junio tras pasar un año y medio prófugo, respondió con un rotundo “sí, acepto” a la pregunta del magistrado José Suing sobre su traslado a suelo estadounidense. En EE.UU., “Fito” enfrenta cargos graves por conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Contexto de seguridad regional

El traslado de Macías Villamar desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, se realizó bajo un operativo militar sin precedentes.

Su entrega a la justicia estadounidense se percibe como un intento del gobierno de Noboa por desarticular las cúpulas de “Los Choneros”, la banda más antigua y poderosa de Ecuador, cuya influencia ha permeado la política y ha provocado una crisis de seguridad que hoy afecta las relaciones bilaterales con Colombia.

