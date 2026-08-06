Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Inumet) | alerta naranja | alerta amarilla

Con cuidado

Inumet actualizó doble alerta naranja y amarilla

Las alertas meteorológicas de Inumet afectan a casi todo el país con diferentes intensidades de tormentas, lluvias y vientos según la región.

El&nbsp;Inumet&nbsp;emitió doble&nbsp;alerta naranja&nbsp;y&nbsp;alerta amarilla.

El Inumet emitió doble alerta naranja y alerta amarilla.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La primera alerta naranja comprende a los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rivera, Treinta y Tres, Rocha, Salto y Tacuarembó. Estos departamentos serán afectados por tormentas muy fuertes y/o severas. Además podrán estar acompañados por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica. La alerta se actualizó a las 15:30 horas y volverá a ser actualizada a las 18:30 horas.

La primera alerta amarilla corresponde a tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Y está vigente para los departamentos de Canelones, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Salto y Tacuarembó. En este caso el área podrían suceder precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica. Esta alerta también se actualizó a las 15:30 horas y volverá a ser actualizada a las 18:30 horas.

Al atardecer dos más

La segunda tanda de avisos fue fue emitida con dos horas de antelación. En el caso de la segunda alerta naranja es por “vientos muy fuertes y persistentes” en la zona centro sur y sureste del país. Comprende a los departamentos de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado, Rocha y San José. De acuerdo al Instituto el área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90 a 120 km/h y puntualmente superiores. Esta alerta naranja inicia a las 18 horas y cesará a las 6 am del viernes.

En el caso de la segunda alerta amarilla, fue emitida para advertir de vientos fuertes y persistentes. Comprende a los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Treinta y Tres, Flores, Florida, Soriano y Tacuarembó. Esta área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 50 y 60 km/h con rachas de entre 70 a 90 km/h y puntualmente superiores. Esta alerta amarilla inicia a las 18 horas y cesará a las 6 am del viernes.

Precauciones

El Sistema Nacional de Emergencia destacó recomendaciones a tener en cuenta como no dejar solas a personas vulnerables; cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores, además de evitar permanecer cerca de ellas. Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda. No refugiarse debajo de árboles en caso de estar a la intemperie.

Retirar del entorno objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles. Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. Conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo delantero. Así como no cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque conozcas el lugar.

El Inumet emitió doble alerta naranja y alerta amarilla.

El Inumet emitió doble alerta naranja y alerta amarilla.

Temas