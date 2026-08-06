Inumet actualizó doble alerta naranja y amarilla

Al atardecer dos más

La segunda tanda de avisos fue fue emitida con dos horas de antelación. En el caso de la segunda alerta naranja es por “vientos muy fuertes y persistentes” en la zona centro sur y sureste del país. Comprende a los departamentos de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado, Rocha y San José. De acuerdo al Instituto el área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90 a 120 km/h y puntualmente superiores. Esta alerta naranja inicia a las 18 horas y cesará a las 6 am del viernes.

En el caso de la segunda alerta amarilla, fue emitida para advertir de vientos fuertes y persistentes. Comprende a los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Treinta y Tres, Flores, Florida, Soriano y Tacuarembó. Esta área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 50 y 60 km/h con rachas de entre 70 a 90 km/h y puntualmente superiores. Esta alerta amarilla inicia a las 18 horas y cesará a las 6 am del viernes.

Precauciones

El Sistema Nacional de Emergencia destacó recomendaciones a tener en cuenta como no dejar solas a personas vulnerables; cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores, además de evitar permanecer cerca de ellas. Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda. No refugiarse debajo de árboles en caso de estar a la intemperie.

Retirar del entorno objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles. Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. Conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo delantero. Así como no cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque conozcas el lugar.