Condenaron a un hombre por estafar a una anciana con el método del falso accidente

Un hombre de 27 años fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por su participación en una maniobra de estafa que, mediante un llamado telefónico en el que simulaban un accidente de tránsito de un familiar, logró que una anciana realizara depósitos y transferencias por un total de $306.840.
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El modus operandi de la estafa del falso accidente de un familiar
El episodio fue alertado el pasado 16 de julio; cuando una mujer de 76 años denunció a la Policía haber sido víctima de una estafa luego de recibir una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por el abogado de su hija.
Durante la comunicación, el estafador le manifestó falsamente a la anciana que su familiar había protagonizado un grave siniestro de tránsito y que, como consecuencia, una mujer había perdido un embarazo, indicándole que debía entregar dinero para evitar que fuera privada de libertad.
Siguiendo las instrucciones que recibía mediante una videollamada, la víctima de la estafa retiró dinero de una entidad bancaria y posteriormente realizó depósitos en distintos locales de cobranza de la ciudad, enviando dinero mediante giros y transferencias a nombre de dos personas.
La investigación y la condena
La investigación fue llevada a cabo por el Área de Investigaciones de Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Soriano que, a la postre, permitió reunir los elementos de prueba que fueron puestos a disposición de la Fiscalía actuante.
Finalizada la instancia judicial celebrada el miércoles 5 de agosto en el Juzgado Letrado de Primer Turno de Dolores (Soriano), la Justicia dispuso la formalización y condena de K.G.T.G., de 27 años, como coautor penalmente responsable de siete delitos de estafa, en régimen de reiteración real y con dolo directo, imponiéndole la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo en un centro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).