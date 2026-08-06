Condenaron a un hombre por estafar a una anciana con el método del falso accidente

Siguiendo las instrucciones que recibía mediante una videollamada, la víctima de la estafa retiró dinero de una entidad bancaria y posteriormente realizó depósitos en distintos locales de cobranza de la ciudad, enviando dinero mediante giros y transferencias a nombre de dos personas.

La investigación y la condena

La investigación fue llevada a cabo por el Área de Investigaciones de Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Soriano que, a la postre, permitió reunir los elementos de prueba que fueron puestos a disposición de la Fiscalía actuante.

Finalizada la instancia judicial celebrada el miércoles 5 de agosto en el Juzgado Letrado de Primer Turno de Dolores (Soriano), la Justicia dispuso la formalización y condena de K.G.T.G., de 27 años, como coautor penalmente responsable de siete delitos de estafa, en régimen de reiteración real y con dolo directo, imponiéndole la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo en un centro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).