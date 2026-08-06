Segurpas: ocho años protegiendo la infraestructura portuaria estratégica del Uruguay

Actualmente prestamos servicios en el Puerto de Montevideo, Puerto de Capurro, la Explanada de Camiones de Prearribo, Puerto de Punta del Este, Puerto de Carmelo y Puerto de Puntas de Sayago, acompañando la operativa diaria de distintas instalaciones portuarias con soluciones de seguridad adaptadas a cada realidad.

A lo largo de estos años hemos acompañado la evolución del sistema portuario uruguayo, incorporando tecnología, capacitación permanente y procesos de mejora continua para responder a las exigencias de una infraestructura crítica. Hoy, además de haber ampliado nuestra presencia en el sistema portuario nacional, hemos evolucionado hacia un modelo de seguridad integral que combina personas, tecnología y gestión de riesgos.

Ese compromiso con la mejora continua también se refleja en nuestro sistema de gestión, respaldado por certificaciones internacionales como ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 18788 (Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada), que garantizan procesos alineados con los más altos estándares internacionales.

Es un orgullo formar parte de un organismo tan importante para el desarrollo logístico y económico del Uruguay.

¿Cuáles son las tareas que desempeñan?

-Brindamos soluciones integrales de seguridad que combinan personas, tecnología y procesos para proteger infraestructura crítica. Esto incluye seguridad física, control de accesos, monitoreo, patrullajes preventivos y procedimientos diseñados para garantizar la continuidad de las operaciones.

Además, toda nuestra operativa se desarrolla bajo los lineamientos del Código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias), lo que implica una capacitación permanente de nuestro personal y el cumplimiento de protocolos internacionales de seguridad.

Nuestro objetivo es brindar tranquilidad para que la actividad portuaria pueda desarrollarse de forma segura, eficiente y sin interrupciones, protegiendo tanto a las personas como a las instalaciones y garantizando la continuidad de las operaciones.

¿Qué características tiene el trabajo y cómo seleccionan al personal?

-El ámbito portuario requiere un perfil muy específico. Se trata de una infraestructura estratégica donde conviven organismos públicos, operadores logísticos, empresas privadas, tripulaciones internacionales y pasajeros, por lo que la preparación del personal resulta fundamental.

En SEGURPAS entendemos que la calidad del servicio comienza en la selección de las personas. Buscamos profesionales con vocación de servicio, compromiso, responsabilidad y capacidad para desenvolverse en escenarios dinámicos.

Posteriormente, todos reciben formación específica para operar en el ámbito portuario, capacitación continua en normativa PBIP y entrenamiento permanente en procedimientos de seguridad, gestión de riesgos y atención de incidentes. La profesionalización constante es uno de los pilares sobre los que construimos nuestro servicio

¿Trabaja SEGURPAS solo en el Puerto de Montevideo o también en otras instalaciones portuarias?

-Nuestra presencia en el sistema portuario nacional nos ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de las distintas realidades operativas de cada instalación.

Cada puerto presenta desafíos diferentes, por lo que trabajamos junto a la ANP adaptando los recursos humanos, los procedimientos y las herramientas tecnológicas a las necesidades específicas de cada recinto, manteniendo siempre los mismos estándares de calidad y seguridad.

¿Trabajan en otras áreas? ¿Cuáles?

-Sí. Si bien el sector portuario constituye uno de nuestros principales pilares, hoy SEGURPAS brinda soluciones integrales de seguridad en una amplia variedad de sectores estratégicos del país.

Tenemos una sólida presencia en la industria, centros y polos logísticos, grandes superficies comerciales (retail), el sector hospitalario, centros de enseñanza y organismos públicos, donde desarrollamos soluciones adaptadas a la realidad y a las necesidades específicas de cada cliente.

En todos ellos integramos personas, tecnología y procesos, incorporando seguridad física, seguridad electrónica, monitoreo 24/7, análisis de riesgos y herramientas de gestión que nos permiten brindar un servicio eficiente, confiable y alineado con las exigencias actuales.

Después de más de 27 años de trayectoria, seguimos convencidos de que la confianza se construye todos los días, combinando experiencia, innovación y un equipo humano comprometido con la protección de las personas, los activos y la continuidad de las operaciones de nuestros clientes

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Seguridad para garantizar la continuidad

Creemos que la seguridad hoy ya no consiste únicamente en proteger instalaciones; consiste en garantizar la continuidad de las operaciones, cuidar a las personas y generar confianza para que organizaciones estratégicas puedan desarrollar su actividad con normalidad.

Ese es el compromiso con el que trabajamos cada día junto a la Administración Nacional de Puertos y con cada uno de nuestros clientes.