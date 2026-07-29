Inumet emite aviso especial por tormentas fuertes y anticipa condiciones inestables para los próximos días

De acuerdo con los informes oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el país transita una jornada de miércoles con nubosidad variable y mejoras temporarias tras las precipitaciones matinales, mientras las autoridades ya emitieron un aviso especial a la población ante la llegada de un sistema de tormentas fuertes y puntualmente severas previstas para el cierre de la semana.