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tormentas | pronóstico |

Tormentas fuertes

Inumet emite aviso especial por tormentas fuertes y anticipa condiciones inestables para los próximos días

Inumet anuncia aviso especial por tormentas fuertes y persistentes que afectarán el territorio nacional desde el próximo viernes.

Inumet emitió advertencia por tormentas fuertes.

Inumet emitió advertencia por tormentas fuertes.

 Gastón Britos / FocoUy
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De acuerdo con los informes oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el país transita una jornada de miércoles con nubosidad variable y mejoras temporarias tras las precipitaciones matinales, mientras las autoridades ya emitieron un aviso especial a la población ante la llegada de un sistema de tormentas fuertes y puntualmente severas previstas para el cierre de la semana.

Aviso especial por tormentas fuertes (Fin de semana)

INUMET advirtió que un nuevo período de inestabilidad atmosférica comenzará a afectar el territorio nacional a partir de la tarde del viernes 31 de julio, desplazándose gradualmente hacia el noreste durante la jornada del sábado 1 de agosto.

  • Se prevén acumulados importantes de precipitaciones (estimados entre 40 y 60 mm, con montos superiores en forma localizada).

  • El fenómeno estará acompañado de rachas de viento fuertes y actividad eléctrica intensa, por lo que se recomienda a la ciudadanía monitorear las actualizaciones oficiales y posibles alertas.

Pronóstico por regiones para este miércoles 29 de julio

Para el día de hoy, tras las lluvias registradas en las primeras horas, el tiempo tiende a estabilizarse de forma gradual, dando paso a la formación de neblinas y nieblas nocturnas:

  • Área Metropolitana y Montevideo: Mínima de 8 °C y máxima de 13 °C. Jornada nubosa a cubierta con tendencia a mejorar de forma progresiva; vientos del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

  • Zona Este: Temperaturas entre los 7 °C (mínima) y 15 °C (máxima). Neblinas y precipitaciones aisladas en disminución hacia la noche.

  • Zona Oeste: Mínimas de 8 °C y máximas de 16 °C, con nubosidad persistente y vientos amainando hacia el este.

  • Zona Norte: Registra las marcas más cálidas del país, con una mínima de 12 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C, con mejoras temporarias tras las lluvias de la mañana.

Perspectivas para el jueves 30 y viernes 31

El jueves 30 se presentará con temperaturas en leve ascenso (mínimas en torno a los 7 °C y máximas de 16 °C a 21 °C según la zona), predominando el tiempo nuboso a algo nuboso con neblinas matutinas y vientos del sector noreste. Sin embargo, la tregua durará poco, ya que el viernes 31 ingresará el frente de tormentas mencionado, marcando desmejora generalizada desde el litoral oeste.

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