Récord histórico de becas del Fondo de Solidaridad en 2026

Primera generación: El 85% de los estudiantes becados son la primera generación en sus familias en acceder a la educación terciaria.

Vulnerabilidad: Cuatro de cada cinco becarios provienen de los dos quintiles más vulnerables del país.

Distribución institucional: El 86,5% estudia en la Universidad de la República (Udelar), el 8,8% en la UTU y el 4,7% en la UTEC.

Descentralización y contexto: Siete de cada diez cursan fuera de su departamento de residencia, el 50% proviene de hogares monoparentales encabezados por una madre, y 1 de cada 5 egresados universitarios del país recibió el beneficio en algún momento de su trayectoria.