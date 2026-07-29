Récord histórico de becas del Fondo de Solidaridad en 2026

En el marco de su jornada de rendición de cuentas realizada este martes en la Torre Ejecutiva, las autoridades del Fondo de Solidaridad anunciaron que el organismo alcanzó la mayor cantidad de becas otorgadas y renovadas desde su creación en 1994, consolidando un impacto clave para la educación terciaria en el país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Durante el ciclo lectivo 2026 se entregaron 11.168 becas —superando el récord histórico del año anterior—, de las cuales 5.168 correspondieron a nuevos ingresos y 6.000 a renovaciones. El apoyo económico mensual actual se ubica en dos bases de prestaciones y contribuciones (13.728 pesos).
Perfil de los beneficiarios: Inclusión y equidad territorial
Los datos presentados revelan el fuerte perfil social e inclusivo del sistema de becas:
-
Primera generación: El 85% de los estudiantes becados son la primera generación en sus familias en acceder a la educación terciaria.
Vulnerabilidad: Cuatro de cada cinco becarios provienen de los dos quintiles más vulnerables del país.
Distribución institucional: El 86,5% estudia en la Universidad de la República (Udelar), el 8,8% en la UTU y el 4,7% en la UTEC.
Descentralización y contexto: Siete de cada diez cursan fuera de su departamento de residencia, el 50% proviene de hogares monoparentales encabezados por una madre, y 1 de cada 5 egresados universitarios del país recibió el beneficio en algún momento de su trayectoria.
Sostenibilidad financiera: La recaudación destinada al sistema de becas en el ejercicio 2025 ascendió a $ 1.335.713.071 (más de 33 millones de dólares).
Más allá de la transferencia económica: Acompañamiento y futuro
Durante el evento, el presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, remarcó que "la transferencia monetaria es indispensable pero no suficiente". En esa línea, destacó iniciativas complementarias como:
-
La participación de 3.300 becados en 110 talleres de apoyo y seguimiento educativo.
El programa "Estucompu", que entregó 1.450 computadoras (553 de forma definitiva).
De cara al futuro, el organismo asumió cuatro compromisos estratégicos: consolidar el monitoreo permanente, avanzar en la interoperabilidad con instituciones educativas, perfeccionar los criterios de acompañamiento integral y articular esfuerzos con el Sistema Nacional de Becas.
Voces institucionales
-
José Carlos Mahía (Ministro de Educación y Cultura) señaló que estas transferencias generan mejores condiciones para la igualdad de oportunidades y afirmó que el Estado no debe ser indiferente ante contextos familiares frágiles o barreras geográficas. Por su parte, Héctor Cancela (Rector de la Udelar) subrayó que el Fondo es una herramienta de la que el país "no puede prescindir" y destacó que el 26% de las becas de su institución se destinaron a estudiantes del interior del país (destacando más de 1.000 en Paysandú y 780 en Salto).