Directiva de Peñarol aprobó por unanimidad el balance financiero del 2025

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Resultado consolidado de la gestión: Ganancia acumulada de 8 millones de dólares (desglosada en US$ 12,6 millones de ganancia del club y US$ 4,6 millones de pérdida acumulada del Campeón del Siglo).
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Patrimonio: El patrimonio institucional experimentó un salto exponencial, pasando de 31 millones a 48 millones de dólares.
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Inversión en infraestructura: Se destinaron 6,7 millones de dólares en obras durante todo el período.
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Básquetbol: La disciplina, que al asumir la directiva no contaba con presupuesto de la caja del club, recibió una inversión total de 4 millones de dólares en estos cinco años.
Reducción drástica de la deuda y de los costos financieros
Uno de los puntos más destacados del balance es el saneamiento de las obligaciones del club:
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Deuda financiera: Se redujo drásticamente de más de 7 millones de dólares al inicio de la gestión a menos de 500.000 dólares al cierre de 2025, restando únicamente abonar las cuotas correspondientes al acuerdo con la familia Damiani (FEC).
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Intereses financieros: El impacto de los intereses se desplomó de más de 1 millón de dólares anuales en 2020 a solo 200.000 dólares en 2025.
Estabilidad hacia el futuro y salto en los ingresos operativos
De cara al futuro institucional, el informe subraya que Peñarol no ha adelantado ninguno de los ingresos operativos correspondientes a 2027 ni a ejercicios posteriores, garantizando que quien asuma la presidencia en 2027 dispondrá de la totalidad de la caja recurrente para administrar (excluyendo las ventas de jugadores, cuyo promedio histórico ronda los US$ 8 millones anuales).
Los ingresos operativos anuales estimados de la institución ascienden a unos 30 millones de dólares, duplicando los aproximadamente 16 millones de dólares con los que contaba el club en 2020. Este flujo se compone de:
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Cuotas sociales: US$ 11 millones
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Derechos de televisión: US$ 8 millones
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Venta de entradas: US$ 4 millones
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Competencias internacionales: US$ 3,5 millones
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Sponsors y merchandising: US$ 3,5 millones