Directiva de Peñarol aprobó por unanimidad el balance financiero del 2025

Bajo la presidencia de Ignacio Ruglio y la vicepresidencia de Eduardo Zaidensztat, el balance cerrado al 30 de noviembre de 2025 arrojó un resultado consolidado positivo de 1,2 millones de dólares, producto de una ganancia de 3 millones de dólares en el club y una pérdida de 1,8 millones de dólares en el estadio Campeón del Siglo.