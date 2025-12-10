IPC muestra un acumulado en lo que va del año de3,74%

• Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: -0,06 puntos porcentuales

• Salud: 0,03 puntos porcentuales

• Transporte: 0,07 puntos porcentuales

• Restaurantes y Servicios de Alojamiento: 0,04 puntos porcentuales

Por rubro

1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: -0,23%

Este rubro mostró una variación negativa en noviembre. Dentro de las subcategorías:

Carne y otros productos derivados: Aumentos en los precios, especialmente en carne picada (0,46%), carne ovina (5,29%) y pollo entero (1,74%).

Frutas y Frutos Secos: Aumentos significativos en limones (27,51%) y mandarinas (6,53%), aunque con bajas en naranjas (-2,94%) y frutillas frescas (-11,77%).

Hortalizas, Tubérculos y Legumbres: Se registraron caídas importantes de precios, sobre todo en tomates (-32,59%), morrones (-13,94%) y lechugas (-5,81%), a pesar de algunos incrementos en espinacas (19,09%) y boniatos (15,86%).

2. Salud: 0,82%

La división de salud presentó un aumento de 0,82%, impulsada principalmente por el incremento en los precios de tickets de medicamentos (1,41%).

3. Transporte: 0,65%

El sector del transporte experimentó una variación positiva de 0,65%, atribuida al aumento en los precios del transporte de pasajeros con chofer (2,85%) y pasajes de avión (18,30%). El incremento en las tarifas de taxis, efectivo desde la última semana de noviembre, y la fluctuación en los precios de viajes en plataformas de aplicación contribuyeron a este aumento.

4. Restaurantes y Servicios de Alojamiento: 0,46%