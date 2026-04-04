Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Estrecho de Ormuz | conflicto |

Medio Oriente

Irán permite el pasaje de ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad en el Estrecho de Ocrmuz

Irán autoriza el tránsito de suministros esenciales en el Estrecho de Ormuz, mientras mantiene la tensión con EEUU e Israel por el control marítimo.

Irán

Irán
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En medio de una escalada de tensiones en Oriente Medio, el gobierno de Irán anunció la apertura de un corredor humanitario a través del Estrecho de Ormuz. Según informó la agencia de noticias Tasnim, la medida permite el paso de buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria con destino a puertos iraníes o que se encuentren actualmente en el Golfo de Omán.

Alcance de la medida y zonas grises

A pesar del anuncio, las autoridades de Teherán no han aclarado si esta concesión se extiende a buques de terceros países que busquen salir del Golfo Pérsico. Hasta el momento, Irán mantiene su postura de permitir el libre tránsito únicamente a naciones que no considera "hostiles", reservándose el derecho de bloqueo contra sus adversarios.

Contexto de un conflicto en expansión

Este gesto humanitario ocurre en un clima de alta volatilidad militar:

  • Hostilidades: Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han ejecutado ataques contra objetivos en suelo iraní, a lo que el Estado persa ha respondido con ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses y el bloqueo parcial de la ruta.

  • Advertencia Energética: El presidente Donald Trump amenazó recientemente con atacar la infraestructura energética de Irán. Ante esto, Teherán advirtió que cualquier ataque resultará en el cierre total y definitivo del estrecho.

La importancia estratégica de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es el "pulmón" energético del planeta. Por este paso circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, lo que convierte cualquier interrupción en una amenaza directa para la estabilidad económica global.

Temas

Te puede interesar