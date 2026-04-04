Irán permite el pasaje de ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad en el Estrecho de Ocrmuz

En medio de una escalada de tensiones en Oriente Medio, el gobierno de Irán anunció la apertura de un corredor humanitario a través del Estrecho de Ormuz. Según informó la agencia de noticias Tasnim, la medida permite el paso de buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria con destino a puertos iraníes o que se encuentren actualmente en el Golfo de Omán.