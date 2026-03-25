Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Irán | Estrecho de Ormuz | petróleo

Tablero de opciones

¿Qué otra arma tiene Irán para sacudir los mercados energéticos?

Expertos advierten que las rutas alternativas de Arabia Saudita y Emiratos son insuficientes para suplir un posible bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.

Las alternativas de Irán para poner al mundo en jaque

Las alternativas de Irán para poner al mundo en jaque
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La escalada de tensiones en Oriente Medio ha puesto en alerta máxima a los mercados energéticos globales. Si bien el Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal punto de presión, la capacidad de Irán para paralizar las rutas alternativas de exportación amenaza con generar un bloqueo regional sin precedentes, afectando el suministro de casi una quinta parte del petróleo mundial.

El límite de las rutas de contingencia

Países como Kuwait, Catar y Baréin enfrentan un escenario crítico al carecer de vías de salida que no dependan directamente del Estrecho de Ormuz. Por su parte, potencias como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han activado sus protocolos de emergencia para redirigir flujos de crudo, aunque los expertos advierten que estas medidas representan únicamente una solución parcial y de capacidad limitada.

El oleoducto este-oeste: Una arteria estratégica bajo la lupa

Arabia Saudita ha intensificado el uso de su infraestructura más crítica: el oleoducto Este-Oeste. Esta "ruta olvidada", construida en la década de 1980 durante la guerra Irán-Irak, se extiende por 1.200 kilómetros conectando los yacimientos del este con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo.

A pesar de ser actualmente la única vía viable para sortear el "cuello de botella" de Ormuz, la confiabilidad del sistema genera dudas entre los analistas internacionales debido a:

  • Capacidad insuficiente: No logra compensar el volumen total de exportaciones que usualmente transita por vía marítima.

  • Vulnerabilidad logística: Su extensa infraestructura es susceptible de ataques o sabotajes en un contexto de hostilidades abiertas.

  • Dependencia temporal: Funciona como un apoyo de emergencia, pero no como un reemplazo estructural para el comercio global de hidrocarburos.

La posibilidad de que Teherán extienda sus operaciones para comprometer estas rutas terrestres y puertos alternativos colocaría a la economía global ante un shock de suministros de consecuencias imprevisibles.

(Con información de RT)

Temas

Te puede interesar