¿Qué otra arma tiene Irán para sacudir los mercados energéticos?

El límite de las rutas de contingencia

Países como Kuwait, Catar y Baréin enfrentan un escenario crítico al carecer de vías de salida que no dependan directamente del Estrecho de Ormuz. Por su parte, potencias como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han activado sus protocolos de emergencia para redirigir flujos de crudo, aunque los expertos advierten que estas medidas representan únicamente una solución parcial y de capacidad limitada.