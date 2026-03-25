La escalada de tensiones en Oriente Medio ha puesto en alerta máxima a los mercados energéticos globales. Si bien el Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal punto de presión, la capacidad de Irán para paralizar las rutas alternativas de exportación amenaza con generar un bloqueo regional sin precedentes, afectando el suministro de casi una quinta parte del petróleo mundial.
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¿Qué otra arma tiene Irán para sacudir los mercados energéticos?
Expertos advierten que las rutas alternativas de Arabia Saudita y Emiratos son insuficientes para suplir un posible bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.