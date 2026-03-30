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Mundo Trump | Irán | Estrecho de Ormuz

Tensión y presiones

Ultimátum de Trump a Irán: amenazó con destruir energía iraní si no hay acuerdo

Trump advirtió que si no se reabre el Estrecho de Ormuz, EEUU atacará centrales eléctricas, petróleo e infraestructura clave de Irán.

Donald Trump, presidente de EEUU

Donald Trump, presidente de EEUU

 Shealah Craighead/FocoUy
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir "por completo" centrales eléctricas, pozos petroleros y plantas desalinizadoras de Irán si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones en curso y si no se reabre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El mandatario realizó la advertencia a través de un mensaje publicado en su red social Truth, donde afirmó que Estados Unidos mantiene “conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable” para poner fin a las operaciones militares en Irán. Según sostuvo, se han logrado avances en las negociaciones, pero advirtió que procederán al ataque "si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el Estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo".

Para justificar de antemano sus actos, Trump de que esos objetivos aún no han sido atacados y que la eventual destrucción "será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de Reinado del Terror del antiguo régimen".

Irán niega que existan negociaciones

Las declaraciones se producen en medio de negociaciones indirectas para intentar poner fin al conflicto y en el marco del ultimátum de Washington para que Irán permita nuevamente el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

Irán, por su parte, niega que existan negociaciones directas y acusa a Washington de utilizar la diplomacia como cobertura para preparar una posible ofensiva terrestre, en un contexto de creciente tensión regional y ataques cruzados en Medio Oriente.

El cierre o bloqueo del Estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de presión en el conflicto, ya que por esa ruta marítima circula una parte significativa del petróleo mundial, lo que ha generado impacto en los mercados energéticos y preocupación internacional por una eventual escalada del conflicto.

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