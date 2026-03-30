El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir "por completo" centrales eléctricas, pozos petroleros y plantas desalinizadoras de Irán si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones en curso y si no se reabre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.
Tensión y presiones
Ultimátum de Trump a Irán: amenazó con destruir energía iraní si no hay acuerdo
Trump advirtió que si no se reabre el Estrecho de Ormuz, EEUU atacará centrales eléctricas, petróleo e infraestructura clave de Irán.