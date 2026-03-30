Ultimátum de Trump a Irán: amenazó con destruir energía iraní si no hay acuerdo

Irán niega que existan negociaciones

Las declaraciones se producen en medio de negociaciones indirectas para intentar poner fin al conflicto y en el marco del ultimátum de Washington para que Irán permita nuevamente el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

Irán, por su parte, niega que existan negociaciones directas y acusa a Washington de utilizar la diplomacia como cobertura para preparar una posible ofensiva terrestre, en un contexto de creciente tensión regional y ataques cruzados en Medio Oriente.

El cierre o bloqueo del Estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de presión en el conflicto, ya que por esa ruta marítima circula una parte significativa del petróleo mundial, lo que ha generado impacto en los mercados energéticos y preocupación internacional por una eventual escalada del conflicto.