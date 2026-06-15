Keiko Fujimori y la migración japonesa al Perú

El "Chino" que llegó al poder

La culminación de este proceso migratorio se materializó en 1990 con la elección de Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses originarios de Kumamoto, como presidente de Perú. Fue un hito histórico: se convertía en el primer mandatario de ascendencia asiática en un país occidental. A pesar de su origen japonés, Fujimori fue apodado cariñosamente por sus simpatizantes como "el Chino", un término coloquial en Perú para referirse a los asiáticos en general, independientemente de su nacionalidad específica .

Su gobierno (1990-2000) fue un periodo de extremos: derrotó militarmente a la temible guerrilla de Sendero Luminoso, estabilizó la economía hiperinflacionaria, pero disolvió el Congreso en un «autogolpe» y gobernó de manera autoritaria, lo que finalmente lo llevó a prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción .

Keiko Fujimori: Primera Dama a los 19 años

Nacida en 1975, Keiko Fujimori creció en el seno de esta tormenta política. Cuando sus padres se divorciaron en medio del escándalo en 1994, su padre la nombró Primera Dama de la Nación. Tenía solo 19 años. Este papel la colocó en el centro de la vida pública peruana durante su juventud, asistiendo a eventos de Estado y aprendiendo las reglas del poder desde el balcón del palacio de gobierno .

Un episodio que define su carácter ocurrió en 1996 durante la crisis de rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima, donde guerrilleros mantuvieron retenidas a cientos de personas. En medio del asedio, Keiko envió un pastel blanco a los rehenes. Según testigos, calculó que los guerrilleros rechazarían cualquier cosa enviada directamente por el presidente, pero aceptarían un gesto aparentemente inocente de su hija .

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston y una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Al regresar a Perú, fue elegida congresista y fundó su propio partido, Fuerza Popular. A pesar de su formación académica en Estados Unidos y su vida cosmopolita, Keiko ha tenido que navegar constantemente la percepción de su identidad. Los peruanos la llaman "Keiko" a secas, o en ocasiones "la China", un recordatorio constante de sus rasgos asiáticos en un país predominantemente mestizo e indígena .

Sin embargo, Keiko ha sido cuidadosa en reivindicar su peruanidad por encima de todo. En 2015, ante especulaciones sobre una posible doble nacionalidad japonesa (algo que sí tenía su padre), ella declaró tajantemente: "Siempre he tenido un solo pasaporte, una sola nacionalidad y una sola bandera: la peruana. No soy ni japonesa por mis abuelos, ni gringa por mi esposo, soy peruana" .

Un legado doble

La presencia japonesa en la costa pacífica de América Latina es hoy una historia de éxito migratorio y de contradicciones. Países como Perú, Brasil (que alberga la comunidad más grande fuera de Japón) y Argentina son ejemplos vivos de la diáspora japonesa. Sin embargo, pocos casos han sido tan visibles y controvertidos como el de los Fujimori.

Keiko Fujimori representa la tercera generación de esta migración. Es la síntesis perfecta de dos mundos: la disciplina y el sentido de clan a menudo asociados con la cultura japonesa, y la pasión y resiliencia de la política latinoamericana. Su padre salvó al país del caos, pero lo sumió en una dictadura. Ella promete retomar el éxito económico de su gobierno sin caer en los excesos autoritarios, una promesa difícil de cumplir para una heredera política que busca el perdón para su padre encarcelado .

Mientras Keiko se prepara para un nuevo round electoral, su figura sigue siendo el espejo de la compleja integración japonesa en Perú: una historia de trabajo duro, ascenso social, poder, pero también de controversia. En las costas del Pacífico, donde sus abuelos llegaron buscando un futuro, sus nietos luchan por definir el rumbo de una nación.