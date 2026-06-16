Nacional viaja a Solanas, arranca la pretemporada con 7 menos y sin refuerzos

Los 7 jugadores son Ignacio Suárez, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Nicolás López, Jhon Guzmán, Juan de Dios Pintado y Mauricio Vera.

Los jugadores que tienen chance de seguir en el exterior son Nicolás López, hay varios equipos interesados como Universidad de Chile y Gonzalo Carneiro, quien debe de pagarle 200.000 dólares a Nacional para salir en este período de pases. Habrá que esperar unos días para saber cuál será el futuro de estos futbolistas.

Será un sueño

En la tarde de ayer se conoció que el mundialista Matías Viña no será tenido en cuanta por River Plate de Argentina para la segunda mitad del año. El lateral uruguayo tiene que volver a Flamengo de Brasil, ya que los millonarios no harán uso de la opción de compra de 5.000.000 de dólares.

Matías viña llego esta temporada a River Plate a préstamo. El millonario a principio de año firmó un contrato para que el lateral izquierdo de la selección se quedara hasta diciembre. Luego de algunas lesiones la directiva decidió cortar el vínculo y que el jugador vuelva a su club de origen.

Viña jugó solo 14 partidos en River Plate y en uno de esos duelos, ante Carabobo como visitante por la Sudamericana, ocupó el puesto de arquero tras la expulsión de Santiago Beltrán.

Mientras la situación de Alfonso Espino está complicada y el rendimiento de Camilo Cándido no es el mejor, la hinchada tricolor se ilusiona con la vuelta del lateral izquierdo de la selección, aunque por el momento la dirigencia no avanzó en el tema.