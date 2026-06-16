Ola de frío en Uruguay: prevén jornadas gélidas y fuertes heladas para los próximos días

Tras el pasaje de un frente húmedo que dejó algunas precipitaciones aisladas al comienzo de la semana, Uruguay consolida el ingreso de una potente masa de aire frío de origen polar. Los principales modelos meteorológicos coinciden en que el país atravesará jornadas de estabilidad atmosférica, pero con un desplome drástico de los termómetros, registrándose temperaturas bajo cero y heladas generalizadas en gran parte del territorio nacional.
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El reporte oficial de Inumet: Heladas agrometeorológicas y máximas bajas
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte que las mañanas continuarán siendo gélidas y con cielos mayormente claros, lo que favorece el enfriamiento nocturno y la formación de heladas severas.
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Interior del país: Las zonas del este y centro (departamentos como Lavalleja y Florida) lideran el ranking de frío extremo, con mínimas que ya han tocado -5 °C al abrigo meteorológico y que podrían repetirse en las próximas madrugadas. Las máximas en el norte y centro difícilmente superarán los 12 °C a 13 °C.
Montevideo y área metropolitana: Se esperan jornadas estables con cielos algo nubosos. Las mínimas oscilarán entre los -1°C (con registros más bajos en zonas rurales y periféricas) y los 2 °C, mientras que las máximas se ubicarán en el entorno de los 11°C a 13°C.
La perspectiva de MetSul: El impacto del sistema de alta presión
Desde Brasil, el observatorio meteorológico MetSul explica que el factor clave para estos días es un robusto sistema de alta presión que domina el Cono Sur. Este sistema está "frenando" las lluvias y empujando el aire antártico directamente hacia Uruguay y el sur de Brasil.
Los analistas de MetSul destacan que, si bien el sol estará presente, la combinación de noches despejadas y vientos calmos garantizará heladas visibles en campos y zonas urbanas del interior. Además, recuerdan prestar atención a la tendencia a mediano plazo, dado que el mes de junio transcurre bajo señales de consolidación de anomalías climáticas que podrían alterar el régimen de lluvias hacia el final del invierno.
Windguru: Vientos del cuadrante sur y rachas en la costa
Para quienes realizan actividades al aire libre o en el sector marítimo, el modelo predictivo Windguru aporta detalles sobre el comportamiento del viento y la sensación térmica, especialmente en la franja costera del país (Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha):