Ola de frío en Uruguay: prevén jornadas gélidas y fuertes heladas para los próximos días

Los analistas de MetSul destacan que, si bien el sol estará presente, la combinación de noches despejadas y vientos calmos garantizará heladas visibles en campos y zonas urbanas del interior. Además, recuerdan prestar atención a la tendencia a mediano plazo, dado que el mes de junio transcurre bajo señales de consolidación de anomalías climáticas que podrían alterar el régimen de lluvias hacia el final del invierno.

Windguru: Vientos del cuadrante sur y rachas en la costa

Para quienes realizan actividades al aire libre o en el sector marítimo, el modelo predictivo Windguru aporta detalles sobre el comportamiento del viento y la sensación térmica, especialmente en la franja costera del país (Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha):