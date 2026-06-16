Fiesta celeste en el Sodre: 1.500 estudiantes coparon el Auditorio Nacional en el debut de Uruguay

Convivencia, deporte y acceso a la cultura

El director del programa, Agustín Iparraguirre, destacó que el principal objetivo de la jornada fue acercar a los estudiantes de la zona metropolitana a un espacio de alta relevancia cultural como lo es el Sodre.

“En el programa Pelota al Medio entendemos que la cultura es un derecho muy importante”, aseveró el jerarca.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, señaló que la participación de Uruguay en la cita mundialista de la FIFA ha motivado el despliegue de diversas iniciativas pedagógicas en todos los centros educativos del país.

Caggiani enfatizó el valor estratégico de la alianza con el Ministerio del Interior, explicando que se viene trabajando fuertemente en todos los subsistemas de la enseñanza para:

Fortalecer la convivencia a través de la práctica deportiva.

Promover herramientas que permitan resolver conflictos de manera pacífica.

La voz de los protagonistas

Para la gran mayoría de los jóvenes, la jornada representó una oportunidad doble: apoyar a la Celeste y apropiarse de un espacio cultural de primer nivel.