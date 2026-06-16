Fiesta celeste en el Sodre: 1.500 estudiantes coparon el Auditorio Nacional en el debut de Uruguay

En una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia, más de 1.500 adolescentes y jóvenes provenientes de 34 instituciones públicas de enseñanza media colmaron el Auditorio Nacional Adela Reta. Los estudiantes, acompañados por sus docentes, vibraron y alentaron a la selección uruguaya de fútbol en su primer partido de la Copa del Mundo 2026.
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Caras y Caretas Diario
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La actividad, denominada "Pelota al Medio Mundialista", fue organizada por el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior. El evento transformó el emblemático espacio cultural en una verdadera fiesta deportiva que incluyó la transmisión del encuentro en pantalla gigante, animación y un show previo a cargo de la banda Cumbia Club.
Al encuentro asistieron el ministro del Interior, Carlos Negro; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani; y el director de Pelota al Medio a la Esperanza, Agustín Iparraguirre.
Convivencia, deporte y acceso a la cultura
El director del programa, Agustín Iparraguirre, destacó que el principal objetivo de la jornada fue acercar a los estudiantes de la zona metropolitana a un espacio de alta relevancia cultural como lo es el Sodre.
“En el programa Pelota al Medio entendemos que la cultura es un derecho muy importante”, aseveró el jerarca.
Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, señaló que la participación de Uruguay en la cita mundialista de la FIFA ha motivado el despliegue de diversas iniciativas pedagógicas en todos los centros educativos del país.
Caggiani enfatizó el valor estratégico de la alianza con el Ministerio del Interior, explicando que se viene trabajando fuertemente en todos los subsistemas de la enseñanza para:
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Fortalecer la convivencia a través de la práctica deportiva.
Promover herramientas que permitan resolver conflictos de manera pacífica.
La voz de los protagonistas
Para la gran mayoría de los jóvenes, la jornada representó una oportunidad doble: apoyar a la Celeste y apropiarse de un espacio cultural de primer nivel.
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Karina (Liceo N.° 25 "José Belloni"): Participó junto a 16 compañeros tras la invitación de su docente de Derecho. Agradeció la oportunidad de vivir la previa del partido y compartir el clima festivo con miles de jóvenes de su misma edad.
Donato (Liceo N.° 25): Compartió su entusiasmo por ver el debut de la selección en un "lugar increíble" como el Auditorio Nacional, celebrando la alegría compartida y el ambiente de sana convivencia que se generó entre las diferentes instituciones.