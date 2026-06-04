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La agenda política y las preocupaciones reales: lo que revela la última encuesta de Equipos

Los datos muestran que la inseguridad continúa siendo, por amplio margen, el principal problema del país para los uruguayos, casi seis de cada diez la mencionan

Inseguridad, un problema en la agenda de los uruguayos.

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La última encuesta de Equipos Consultores vuelve a dejar una señal clara sobre el estado de ánimo de la sociedad uruguaya y sobre cuáles son las preocupaciones que hoy dominan la percepción ciudadana. Más allá de las discusiones coyunturales o de la intensidad de la agenda política y mediática, los problemas que aparecen como centrales para la población siguen siendo profundamente estructurales: inseguridad, desempleo, situación económica y problemas sociales.

Los datos muestran que la inseguridad continúa siendo, por amplio margen, el principal problema del país para los uruguayos. Casi seis de cada diez personas la mencionan entre sus princi.pales preocupaciones. En segundo lugar aparece el desempleo, señalado por aproximadamente un tercio de la población y con una tendencia creciente respecto a mediciones anteriores. Más atrás, aunque todavía con niveles importantes de preocupación, aparecen la situación económica, los problemas sociales y la educación.

El estudio tiene además otro elemento relevante: pese a las variaciones de coyuntura, el patrón general de preocupaciones se mantiene relativamente estable en el tiempo. Esto sugiere que la ciudadanía percibe que existen problemas persistentes y no resueltos, especialmente vinculados a seguridad, empleo y deterioro social. La propia encuesta señala que la preocupación por la inseguridad alcanza el nivel más alto del actual período de gobierno, mientras que las menciones al desempleo muestran un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

También resulta particularmente significativo el aumento de las referencias a “problemas sociales”, categoría que incluye menciones vinculadas a personas en situación de calle, pobreza y exclusión. Aunque estos niveles no son extraordinarios en perspectiva histórica, sí muestran un repunte importante luego de varios meses de descenso moderado.

Pero más allá de los números concretos, la encuesta deja planteada una discusión política más profunda: la creciente distancia entre las prioridades reales de la ciudadanía y buena parte de la agenda pública que domina el debate político cotidiano.

Mientras el sistema político muchas veces aparece concentrado en anuncios, disputas internas, debates institucionales o temas de fuerte impacto comunicacional, la población continúa evaluando la realidad desde preocupaciones muy concretas y cotidianas: trabajo, ingresos, seguridad, convivencia y condiciones de vida. En definitiva, los temas clásicos siguen estando en el centro.

Esto no significa que otras discusiones no sean relevantes. Pero sí pone sobre la mesa una advertencia importante: cuando la política se desconecta demasiado de las preocupaciones materiales y diarias de las personas, comienza a crecer la percepción de distancia, frustración o falta de respuesta.

La encuesta parece reflejar justamente eso. La persistencia de los mismos problemas a lo largo del tiempo puede interpretarse como una señal de que una parte importante de la población no percibe mejoras sustanciales ni respuestas suficientemente visibles en áreas consideradas prioritarias.

Particularmente relevante es el crecimiento simultáneo de las preocupaciones por inseguridad, desempleo y problemas sociales. La combinación de estos factores suele configurar escenarios de mayor incertidumbre social y malestar ciudadano, especialmente en contextos regionales e internacionales más complejos.

La aparición más fuerte de referencias a personas en situación de calle y vulnerabilidad urbana revela una sensibilidad creciente frente al deterioro social visible en el espacio público. Es decir, la ciudadanía no solamente evalúa indicadores económicos generales, sino también experiencias concretas de convivencia y percepción de deterioro cotidiano.

En ese marco, el desafío político parece ser menos comunicacional y más sustantivo. La demanda social no parece orientarse solamente a nuevos anuncios o grandes relatos, sino a respuestas concretas sobre empleo, seguridad, ingresos y cohesión social.

La encuesta de Equipos, en definitiva, funciona también como una advertencia sobre los riesgos de construir agendas públicas excesivamente alejadas de las prioridades reales de la población. Los uruguayos siguen colocando en el centro preocupaciones profundamente materiales y estructurales, y probablemente desde allí continúen evaluando tanto al gobierno como al conjunto del sistema político en los próximos años.