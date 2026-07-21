Árbitros denunciaron penalmente al presidente de la SAD de Rentistas

A su vez, Cozza afirmó que si bien en los videos a los que tuvieron acceso se escuchan gritos racistas, “no logramos identificar de dónde proviene por lo que no pudimos presentarlo en la denuncia “.

“En los videos a los que tuve acceso no se ven los disturbios fuera”, agregó el abogado de la Audaf. Además, agregó que durante los incidentes “se golpeó la puerta del vestuario de los árbitros y rompieron algunos vidrios pero por suerte actuó la policía. Los árbitros demoraron más de media hora en poder salir”.