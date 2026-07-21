Árbitros denunciaron penalmente al presidente de la SAD de Rentistas

En la noche de este lunes, los árbitros que estuvieron presentes en el encuentro entre Rentistas y Cerrito, presentaron una denuncia penal en contra del presidente de la SAD del equipo bicho colorado, Eugenio López por amenazas propiciadas durante el encuentro.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En diálogo con el programa Tarde de Fútbol, uno de los abogados de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Gerardo Cozza, contó que esta denuncia hacia López es por amenazas. Pese a lo que habían informado en el último programa, el abogado descartó que hayan existido amenazas de muerte en contra de los árbitros.
“Si hubo amenazas de esta índole no la denunciamos porque los árbitros no las escucharon. Lo que nosotros denunciamos es del presidente de la SAD de Rentistas que gritó ‘te vamos a cagar a piñas’”.
A su vez, Cozza afirmó que si bien en los videos a los que tuvieron acceso se escuchan gritos racistas, “no logramos identificar de dónde proviene por lo que no pudimos presentarlo en la denuncia “.
“En los videos a los que tuve acceso no se ven los disturbios fuera”, agregó el abogado de la Audaf. Además, agregó que durante los incidentes “se golpeó la puerta del vestuario de los árbitros y rompieron algunos vidrios pero por suerte actuó la policía. Los árbitros demoraron más de media hora en poder salir”.