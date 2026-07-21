"El Poder Ejecutivo rompió la confianza y el acuerdo con el movimiento obrero", dijo Nathalie Barbé

El jueves la central sindical reunirá a su Mesa Nacional Representativa Ampliada para definir sobre un próximo paro general que en su plataforma reivindicativa ya tenía elementos vinculados a la Rendición de Cuentas. Ahora “se nos suma un tema realmente muy grave” que es que “el Poder Ejecutivo rompió la confianza y el acuerdo con el movimiento obrero”, sintetizó Barbé. Esta situación genera entre los trabajadores organizados “una falta de confianza en los ámbitos de negociación” porque se negociaron ciertos acuerdos “y después no se cumplen”, manifestó. Los anuncios del gobierno “cambian totalmente el sesgo” de lo que el movimiento sindical “tenía planteado”, reflexionó.

“El gobierno ya sabía a lo que se enfrentaba”

El PITCNT atravesó un plebiscito “que se perdió justamente porque el Frente Amplio le dijo a sus votantes que no lo votara”, ya que de las problemáticas “se iba a hacer cargo cuando asumiera”, rememoró la sindicalista. Durante el Diálogo Social la central sindical reclamó “que se hicieran cargo de las promesas de la campaña política” e incluso la eliminación del lucro en la Seguridad Social “incluida en el programa de gobierno”, expresó.

Cuando asumió “el gobierno ya sabía a lo que se enfrentaba y cuál era la situación del país”, con 15 años de experiencia “ahora tienen esta sorpresa de no poder hacer lo que prometieron”, reflexionó. El gobierno entiende que no es el momento “porque generaría una imagen negativa del país y no podrían salir a pedir préstamos” al verse “como algo negativo tocar el capital”, evaluó.

Uno de los aspectos que quedó pendiente del Diálogo Social fue la financiación de medidas como la creación de una causal jubilatoria anticipada a los 60 años, que a diferencia de la unificación de las transferencias a la infancia no se financia con el presupuesto nacional.

Esta discusión se trasladó al proceso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo que en el Secretariado Ejecutivo discutieron sobre la confianza que pueden depositar en ese proceso. Al respecto, Barbé señaló que “las opiniones están bastante divididas” por lo que cualquier postura “quedará para definirse por la Mesa Representativa, qué es donde corresponde”, concluyó.