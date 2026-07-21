Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

no se rinden

Irán redobla la apuesta y amenaza atacar "todos los intereses de EEUU"

El comando de las Fuerzas Armadas de Irán anunció que responderá a cualquier ataque a las instalaciones nucleares del país.

Irán responderá nuevos ataques de EEUU.

Irán responderá nuevos ataques de EEUU.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Irán golpeará "todos los intereses" de EEUU y sus aliados en Oriente Medio si Washington lanza ataques contra instalaciones nucleares del país persa, declaró el comando central de las Fuerzas Armadas iraníes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Khatam al Anbiya.

Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que cualquier lugar en Irán que Washington considere vinculado al programa nuclear de Teherán, será blanco de ataques brutales.

"Si el Ejército del agresor pasa a esta etapa, lo consideraremos una escalada de la guerra en la región, y todos los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región se convertirán en objetivos de un poderoso ataque de nuestras Fuerzas Armadas", enfatizó Khatam al Anbiya en un comunicado.

Guardia destruyó radares

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán) informó que había destruido varios radares en Kuwait.

"Durante la 24 fase de la operación Nasr 2, los valientes soldados del CGRI continuaron limpiando la región de radares, atacando un radar de alerta temprana, así como un complejo de radares tácticos cerca de la base de Ali Al Salem en Kuwait, así como un sistema de radar en la isla kuwaití de Bubiyan, y destruyéndolos", dice un comunicado publicado por el servicio de prensa del CGRI.

Reanudan ataques

Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

Las fuerzas iraníes están respondiendo a los ataques estadounidenses con lanzamiento de drones y misiles contra bases del país norteamericano en Baréin, Jordania, Kuwait y otros países de la región.

(Sputnik)

Te puede interesar