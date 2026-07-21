Irán redobla la apuesta y amenaza atacar "todos los intereses de EEUU"

Guardia destruyó radares

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán) informó que había destruido varios radares en Kuwait.

"Durante la 24 fase de la operación Nasr 2, los valientes soldados del CGRI continuaron limpiando la región de radares, atacando un radar de alerta temprana, así como un complejo de radares tácticos cerca de la base de Ali Al Salem en Kuwait, así como un sistema de radar en la isla kuwaití de Bubiyan, y destruyéndolos", dice un comunicado publicado por el servicio de prensa del CGRI.

Reanudan ataques

Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

Las fuerzas iraníes están respondiendo a los ataques estadounidenses con lanzamiento de drones y misiles contra bases del país norteamericano en Baréin, Jordania, Kuwait y otros países de la región.

(Sputnik)