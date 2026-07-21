Tatiana Marset Alba -media hermana de Sebastián Marset- dejará el penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra) para cumplir arresto domiciliario, luego de que el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia 11° de Santa Cruz dispusiera este martes, el cese cesación de la detención preventiva de la uruguaya.
Se va para la casa
Tatiana Marset deja la cárcel en Bolivia
La hermana de Sebastián Marset dejará la cárcel, pero seguirá en prisión domiciliaria -con custodia policial- mientras continúa la investigación judicial.