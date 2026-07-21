Tatiana Marset deja la cárcel en Bolivia

Luego de su detención, la Justicia boliviana ordenó que vaya en régimen de prisión preventiva al penal de Palmasola, por su presunta participación en la logística de la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo recluido en una cárcel de Virginia (EEUU).

El Ministerio Público (Fiscalía) y el Ministerio de Gobierno (Interior) la señalaron como parte operativa de su círculo de seguridad, con imputaciones por los delitos de tráfico de armas y organización criminal.