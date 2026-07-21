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Sociedad Sebastián Marset | Bolivia | cárcel

Se va para la casa

Tatiana Marset deja la cárcel en Bolivia

La hermana de Sebastián Marset dejará la cárcel, pero seguirá en prisión domiciliaria -con custodia policial- mientras continúa la investigación judicial.

Tatiana Marset.

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Por Redacción Caras y Caretas

Tatiana Marset Alba -media hermana de Sebastián Marset- dejará el penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra) para cumplir arresto domiciliario, luego de que el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia 11° de Santa Cruz dispusiera este martes, el cese cesación de la detención preventiva de la uruguaya.

Según consignó el medio boliviano El Post, el juzgado dispuso como medida sustitutiva cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario, por lo que continuará el proceso judicial desde su domicilio (con custodia policial) en lugar de la cárcel.

La detención de Tatiana Marset y las imputaciones

La joven de 22 años había sido capturada el pasado 13 marzo durante el operativo de policial (coordinado con la DEA estadounidense) que permitió la captura de Sebastián Marset en el barrio Las Palmas de la ciudad Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Luego de su detención, la Justicia boliviana ordenó que vaya en régimen de prisión preventiva al penal de Palmasola, por su presunta participación en la logística de la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo recluido en una cárcel de Virginia (EEUU).

El Ministerio Público (Fiscalía) y el Ministerio de Gobierno (Interior) la señalaron como parte operativa de su círculo de seguridad, con imputaciones por los delitos de tráfico de armas y organización criminal.

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