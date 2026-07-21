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Política Caggiani | Ojeda | delitos

Se lo que hicieron la semana pasada

Caggiani cruzó a Ojeda por sus dichos sobre Negro y Bonomi: "Ya pasaron vergüenza"

Tras las críticas de Andrés Ojeda a las cifras de delitos y la mención a Bonomi, Daniel Caggiani le pidió al senador colorado "elevar el nivel" del debate político.

Caggiani y Ojeda se cruzaron en X.

Caggiani y Ojeda se cruzaron en X.
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Las recientes cifras de seguridad presentadas por el Ministerio del Interior desataron un tenso intercambio en redes sociales entre figuras clave de la política nacional. El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, respondió públicamente a los cuestionamientos del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, pidiéndole evitar alusiones a personas fallecidas para dar paso a un debate más constructivo.

El cruce comenzó luego de que Ojeda analizara los datos sobre delitos correspondientes al primer semestre del año, señalando que la situación actual en materia de seguridad es "dramática" y calificándola como la peor desde 2015. En ese marco, el dirigente colorado lanzó una dura crítica hacia la conducción del Ministerio del Interior encabezada por el ministro Carlos Negro, expresando en su cuenta de X:

“Confirmado: Negro es peor que Bonomi...”

El pedido de “levantar el nivel”

La mención al exministro del Interior Eduardo Bonomi provocó la inmediata reacción del senador Caggiani, quien instó a Ojeda a reconsiderar el tono de sus intervenciones públicas y dejar de lado las descalificaciones hacia dirigentes que ya no están.

“Andrés, más allá de la crítica permanente, ¿no te parece de muy mal gusto hacer mención permanentemente a una persona que ya falleció? Vamos a levantar un poco el nivel. Ya pasaron vergüenza la semana pasada. ¡Vamos arriba!”, replicó Caggiani a través de la misma plataforma.

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