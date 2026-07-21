Las recientes cifras de seguridad presentadas por el Ministerio del Interior desataron un tenso intercambio en redes sociales entre figuras clave de la política nacional. El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, respondió públicamente a los cuestionamientos del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, pidiéndole evitar alusiones a personas fallecidas para dar paso a un debate más constructivo.
Se lo que hicieron la semana pasada
Caggiani cruzó a Ojeda por sus dichos sobre Negro y Bonomi: "Ya pasaron vergüenza"
Tras las críticas de Andrés Ojeda a las cifras de delitos y la mención a Bonomi, Daniel Caggiani le pidió al senador colorado "elevar el nivel" del debate político.