Caggiani cruzó a Ojeda por sus dichos sobre Negro y Bonomi: "Ya pasaron vergüenza"

El pedido de “levantar el nivel”

La mención al exministro del Interior Eduardo Bonomi provocó la inmediata reacción del senador Caggiani, quien instó a Ojeda a reconsiderar el tono de sus intervenciones públicas y dejar de lado las descalificaciones hacia dirigentes que ya no están.

“Andrés, más allá de la crítica permanente, ¿no te parece de muy mal gusto hacer mención permanentemente a una persona que ya falleció? Vamos a levantar un poco el nivel. Ya pasaron vergüenza la semana pasada. ¡Vamos arriba!”, replicó Caggiani a través de la misma plataforma.