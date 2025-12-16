La cifra que un tribunal de París exige al PSG pagar a su exjugador Kylian Mbappé

Sin embargo, el club se negó a cumplir la orden y presentó una contrademanda contra la organización, cuestionando la legalidad de la decisión. El pasado mayo el tribunal falló a favor del club.

En noviembre de 2025, durante una audiencia, los abogados del capitán de la selección francesa exigieron 263 millones de euros al PSG por la negativa a reclasificar su contrato de temporal a indefinido, despido injusto, presión psicológica, trabajo no declarado e incumplimiento de contrato.

A su vez el club exigió 440 millones de euros al jugador por rechazar la oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal para su traspaso.

Las reclamaciones del PSG fueron rechazadas en su totalidad. El club deberá abonar 55 millones de euros más los intereses devengados.

Los abogados de Mbappé expresaron su satisfacción por la decisión del tribunal y señalaron que el importe total ascendió a unos 61 millones de euros.

En mayo de 2024, el francés anunció que no renovaría su contrato con el PSG, donde estuvo siete años, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club con 256 goles.

Con la camiseta del PSG Mbappé conquistó 17 títulos: seis Ligas de Francia, cuatro Copas de Francia, cinco Supercopas de Francia, así como dos Copas de la Liga.

Además, es ganador del Mundial de Rusia 2018 y finalista de la Copa del Mundo de Catar 2022, donde pasó a ser el máximo goleador.