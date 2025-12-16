Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mbappé |

Un vuelto

La cifra que un tribunal de París exige al PSG pagar a su exjugador Kylian Mbappé

La disputa surgió en septiembre de 2024 tras el traspaso del astro francés Mbappé al Real Madrid en calidad de agente libre.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"Kylian Mbappé ganó su caso el martes ante el Tribunal Laboral de París. Su antiguo club, el PSG, fue condenado a pagarle casi 61 millones de euros en la disputa entre ambos", publicó el medio en su sitio web.

La disputa surgió en septiembre de 2024 tras el traspaso de Mbappé al Real Madrid en calidad de agente libre. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ordenó al PSG pagar 55 millones de euros. En octubre del mismo año la decisión fue confirmada por el comité de apelaciones.

Sin embargo, el club se negó a cumplir la orden y presentó una contrademanda contra la organización, cuestionando la legalidad de la decisión. El pasado mayo el tribunal falló a favor del club.

En noviembre de 2025, durante una audiencia, los abogados del capitán de la selección francesa exigieron 263 millones de euros al PSG por la negativa a reclasificar su contrato de temporal a indefinido, despido injusto, presión psicológica, trabajo no declarado e incumplimiento de contrato.

A su vez el club exigió 440 millones de euros al jugador por rechazar la oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal para su traspaso.

Las reclamaciones del PSG fueron rechazadas en su totalidad. El club deberá abonar 55 millones de euros más los intereses devengados.

Los abogados de Mbappé expresaron su satisfacción por la decisión del tribunal y señalaron que el importe total ascendió a unos 61 millones de euros.

En mayo de 2024, el francés anunció que no renovaría su contrato con el PSG, donde estuvo siete años, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club con 256 goles.

Con la camiseta del PSG Mbappé conquistó 17 títulos: seis Ligas de Francia, cuatro Copas de Francia, cinco Supercopas de Francia, así como dos Copas de la Liga.

Además, es ganador del Mundial de Rusia 2018 y finalista de la Copa del Mundo de Catar 2022, donde pasó a ser el máximo goleador.

Temas

Dejá tu comentario