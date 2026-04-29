Accidentes laborales descendieron en el primer trimestre de 2026

El inspector general del Trabajo, Luis Puig, apuntó que los accidentes laborales causan en el mundo tres millones de fallecidos por año y dejan más de 400 millones de trabajadores con lesiones de diferentes tipos.

"En el Ministerio de Trabajo de Uruguay se está haciendo hincapié en la necesidad de discutir la reducción de la jornada laboral como un aspecto que puede contribuir a disminuir los riesgos", enfatizó.

Trabajo preventivo conjunto

"Lo que queremos es abrir un espacio de discusión donde el Estado, empleadores y trabajadores puedan analizar de qué manera se puede reducir, que no va a ser unánime, que no va a ser genérica para todas las áreas, pero en qué áreas y de qué maneras se puede desarrollar un proceso de reducción de jornada de trabajo y que al mismo tiempo permita asociar más el trabajo a la vida", añadió.

Reducción de los accidentes fatales

En materia de siniestros laborales, Puig dijo que hubo una "reducción sustancial" de accidentes mortales al comparar el primer trimestre de 2025 con el de 2026, aunque señaló que no está conforme con la cifra.

"Es inaceptable que muera gente por cumplir con el contrato de trabajo", manifestó Puig.

Uruguay redujo en un 58% las muertes por accidentes laborales en el último trimestre de 2025 respecto al promedio de los tres anteriores, según el informe de siniestralidad presentado el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.