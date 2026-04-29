Gobierno aprobará este viernes nuevo aumento de los combustibles

Aumento de abril

Cardona aclaró que el aumento de abril, tanto como el de mayo, está dentro de la metodología establecida. “Nos habíamos planteado aquella franja del 7%, pero tenemos un artículo que es el que dice que tenemos que considerar la situación extraordinaria en la que estamos”, dijo. Y agregó que, desde el gobierno, están “haciendo el seguimiento mundial y regional”.

Precisó que el monitoreo del stock con el cuenta Ancap es satisfactorio. “Nos quedamos muy tranquilos”, afirmó.

Oddone confirma

Más temprano, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había dicho que el gobierno tiene “la obligación de suavizar los efectos de un escenario internacional muy incierto y con alzas extraordinarias”. Y agregó: “Lo que no podemos hacer es impedir que esa realidad sea leída adecuadamente por los ciudadanos de Uruguay”.

Oddone aclaró que el ajuste final “no está definido todavía” y dependerá de las conversaciones entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria.

“Depende de conversaciones que tenemos que tener entre la ministra de Industria, los equipos técnicos, y la resolución final que tomaremos con la ministra”, explicó. Y remarcó que la definición será “técnica y política”, partiendo de que, como ya había adelantado días atrás, “aumento va a haber”.

Aumento

De seguirse la recomendación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la nafta Súper 95 debería subir aproximadamente $ 7,7 por litro (alrededor de 9%), sobre un precio actual de $ 82,27.

En el caso del gasoil 50-S, el aumento debería ser de unos $ 21 por litro (+42%), aproximadamente, desde los $ 50,63 vigentes.