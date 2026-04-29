Cancillería publicó guía para uruguayos que viajen al Mundial de Fútbol

Asimismo, quienes viajen deberán proteger su documentación personal, billetes de viaje, alojamiento o reserva de hotel.

Visas

Quienes viajen a EEUU con un pasaporte uruguayo deberán tramitar una visa de negocios B1 o una visa de turismo B2. Se debe recordar que una visa aprobada no garantiza la entrada a ese país, aclaró Cancillería.

El ministerio recomienda el uso de la FIFA PASS, el sistema de programación de citas prioritarias para la obtención del visado.

El viaje con pasaporte uruguayo hacia Canadá también requiere visa. Las autorizaciones electrónicas de viaje funcionan solo en casos puntuales, como el de haber obtenido un visado en los últimos diez años o contar con una visa estadounidense válida.

Para viajar a México no se requiere visa para estadías por turismo que sean menores a 180 días.

Contratación de seguros y medicación

Por otra parte, Cancillería recomienda la contratación previa al viaje de seguros de asistencia integral que contemple enfermedades preexistentes e incluya traslado sanitario y repatriación en caso de fallecimiento.

En cuanto a medicación, se sugiere al viajante que lleve consigo la cantidad suficiente para todo el viaje, en su envase original y con la receta, en lo posible traducida al inglés para evitar inconvenientes.

Trámites consulares

Además, el ministerio listó las acciones que los consulados pueden realizar para la asistencia de los compatriotas durante su estadía en el exterior.

Entre otros, se destaca la expedición de documentos de viaje en caso de robo o extravío, información sobre derechos y obligaciones del país que visita, apoyo ante casos de vulneración de derechos, orientación frente a emergencias y asistencia por detención u hospitalización, entre otros.