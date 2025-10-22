La Desigualdad en América Latina. Problema estructural que persiste

La Compleja Matriz de Desigualdad

El informe de la CEPAL también subraya que “la matriz de la desigualdad social de América Latina y el Caribe está conformada por un conjunto de ejes estructurantes que expresan desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales, y territoriales”, que se han arraigado a lo largo del tiempo. Esta interseccionalidad de desigualdades no solo perpetúa el ciclo de pobreza, sino que también obstaculiza el acceso a oportunidades equitativas, afectando en especial a las poblaciones más vulnerables.

Es imperativo que los países de la región implementen políticas públicas que aborden esta complejidad y busquen cerrar las brechas de desigualdad. La inclusión laboral, como señala el informe de la CEPAL, debe ser un eje central para el desarrollo social inclusivo. Conseguir un crecimiento sostenible en América Latina requiere no solo de mejorar las condiciones económicas generales, sino también de garantizar que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera más equitativa entre todos los sectores de la sociedad.

En resumen, América Latina se enfrenta a un dilema crítico: mientras la pobreza persiste y la desigualdad se agrava, los factores estructurales que limitan el desarrollo continúan sin ser abordados de manera efectiva. La cooperación internacional, un enfoque inclusivo de políticas económicas y la atención a las desigualdades inherentes son pasos cruciales que deben ser tomados para revertir esta tendencia. La oportunidad de generar un cambio significativo para la región depende de reconocer y actuar sobre los desafíos que la desigualdad social presenta.