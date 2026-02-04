La dinámica de las exportaciones uruguayas a China

Los productos complementarios desempeñan un papel secundario en el intercambio. Aunque subproductos cárnicos, lana y tejidos, madera y productos forestales —junto con otros de menor escala, como piedras preciosas y productos del mar— aportan a la diversificación, no alteran el perfil general de las exportaciones a China.

China en el mercado internacional

A pesar de que el valor total de las exportaciones se concentra en pocos rubros, China se ha consolidado como un mercado clave para varios productos específicos de menor relevancia que, sin embargo, tienen su inserción externa fuertemente vinculada a este destino. En este sentido, China concentra el 86% de las exportaciones de soja, casi la mitad de las ventas de celulosa y más del 40% de los subproductos cárnicos, posicionándose como un socio determinante para estos complejos agroindustriales.

Además, China es el principal destino de lana y tejidos, con un 50% de las exportaciones en este rubro, y de piedras preciosas, con casi un 80%. Estas cifras demuestran la importancia del mercado chino para sectores específicos de la economía uruguaya. En otros sectores, como pescados y productos del mar, la participación de China es más acotada, absorbiendo cerca de una cuarta parte de las exportaciones. En el ámbito de bienes industriales y manufacturados, como plásticos o autopartes, el comercio se concentra mayormente en mercados regionales.

El patrón que emerge es selectivo pero consistente: China se establece como un mercado clave en la medida en que la oferta exportable uruguaya se apoya en commodities agrícolas, forestales y ciertos bienes primarios procesados. Este contexto resalta la necesidad de que Uruguay continúe fortaleciendo sus relaciones comerciales con China y diversifique aún más su canasta exportadora, de manera que pueda adaptarse a las fluctuaciones del mercado y asegurar un crecimiento sostenible en el futuro.