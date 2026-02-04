Hacete socio para acceder a este contenido

La dinámica de las exportaciones uruguayas a China

El comercio entre Uruguay y China se concentra en tres principales productos estrechamente ligados al complejo agropecuario y forestal.

Según el último informe de Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas hacia China han experimentado un notable crecimiento durante la última década, aunque de manera no lineal. Entre 2016 y 2025, las ventas a este importante mercado asiático aumentaron de US$ 1.800 millones a US$ 3.500 millones, reflejando tanto la creciente demanda china como la sensibilidad del comercio a los ciclos de precios y factores sectoriales.

A lo largo de este periodo, se observaron fuertes oscilaciones, alcanzando un pico en 2022, seguido de una caída en 2023, y una posterior recuperación en 2024 y 2025.

El comercio entre Uruguay y China está marcado por una amplia variedad de bienes, sin embargo, el peso efectivo del intercambio se concentra en tres principales productos estrechamente ligados al complejo agropecuario y forestal. La evolución del resultado agregado depende principalmente del desempeño de estos sectores: cuando estos crecen, las exportaciones totales aumentan; cuando se contraen, el impacto se refleja inmediatamente en la canasta exportadora.

Los productos complementarios desempeñan un papel secundario en el intercambio. Aunque subproductos cárnicos, lana y tejidos, madera y productos forestales —junto con otros de menor escala, como piedras preciosas y productos del mar— aportan a la diversificación, no alteran el perfil general de las exportaciones a China.

China en el mercado internacional

A pesar de que el valor total de las exportaciones se concentra en pocos rubros, China se ha consolidado como un mercado clave para varios productos específicos de menor relevancia que, sin embargo, tienen su inserción externa fuertemente vinculada a este destino. En este sentido, China concentra el 86% de las exportaciones de soja, casi la mitad de las ventas de celulosa y más del 40% de los subproductos cárnicos, posicionándose como un socio determinante para estos complejos agroindustriales.

Además, China es el principal destino de lana y tejidos, con un 50% de las exportaciones en este rubro, y de piedras preciosas, con casi un 80%. Estas cifras demuestran la importancia del mercado chino para sectores específicos de la economía uruguaya. En otros sectores, como pescados y productos del mar, la participación de China es más acotada, absorbiendo cerca de una cuarta parte de las exportaciones. En el ámbito de bienes industriales y manufacturados, como plásticos o autopartes, el comercio se concentra mayormente en mercados regionales.

El patrón que emerge es selectivo pero consistente: China se establece como un mercado clave en la medida en que la oferta exportable uruguaya se apoya en commodities agrícolas, forestales y ciertos bienes primarios procesados. Este contexto resalta la necesidad de que Uruguay continúe fortaleciendo sus relaciones comerciales con China y diversifique aún más su canasta exportadora, de manera que pueda adaptarse a las fluctuaciones del mercado y asegurar un crecimiento sostenible en el futuro.

