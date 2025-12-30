El año 2025 ha sido testigo de una inflación persistentemente elevada en muchas regiones del mundo, incluidos Estados Unidos y la eurozona, un fenómeno que se ve exacerbado en parte por las tensiones comerciales y los aranceles impuestos. Este contexto ha generado preocupaciones sobre el costo de vida y la estabilidad económica, planteando importantes dilemas para los bancos centrales en su toma de decisiones.
La dura Inflación y las desmedidas deudas en 2025
El aumento de las barreras comerciales, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro, podría acelerar aún más las subidas de precios.