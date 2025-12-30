La dura Inflación y las desmedidas deudas en 2025

Recientemente, los principales institutos económicos han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para 2026. Por ejemplo, el instituto Ifo ahora predice que la expansión será solo del 0,8%, una notable reducción respecto al 1,3% de su pronóstico anterior. En contraste, el gobierno alemán mantiene una proyección de crecimiento más optimista del 1,3%.

Esta disparidad en las expectativas refleja la incertidumbre que aún reina en el panorama económico. Las altas tasas de inflación, combinadas con el aumento de las deudas, crean un entorno donde los consumidores enfrentan dificultades financieras y las empresas deben navegar en un clima de creciente incertidumbre. En este contexto, es esencial que las políticas económicas se adapten para abordar tanto los desafíos inflacionarios como la necesidad de fomentar un crecimiento sostenible que no comprometa la estabilidad fiscal a largo plazo.

A medida que nos acercamos a 2026, queda claro que el camino hacia la recuperación económica sigue lleno de obstáculos. Las lecciones aprendidas en 2025 son cruciales para afrontar un futuro que podría seguir estando marcado por la volatilidad y la complejidad.