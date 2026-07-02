La economía como herramienta de poder: por qué la geoeconomía explica el mundo de hoy

Esta transformación no implica que la dimensión militar haya perdido importancia. Por el contrario, ambos planos conviven y se retroalimentan. Sin embargo, las principales potencias descubrieron que muchas veces resulta más efectivo limitar el acceso de un país a los microchips avanzados, bloquear sus transacciones financieras internacionales o restringir sus exportaciones que desplegar tropas sobre el terreno.

Uno de los ejemplos más visibles ha sido el amplio paquete de sanciones económicas aplicado contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Congelamiento de activos, exclusión parcial del sistema internacional de pagos, restricciones comerciales y controles tecnológicos demostraron que la economía puede convertirse en un arma de enorme capacidad de presión. Al mismo tiempo, la respuesta rusa impulsó nuevos mecanismos de comercio y financiamiento fuera de los circuitos tradicionales, acelerando un proceso de fragmentación del sistema económico internacional.

La competencia entre Estados Unidos y China constituye otro ejemplo paradigmático. La disputa ya no se concentra únicamente en los aranceles. Hoy el centro de la confrontación se encuentra en la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, las telecomunicaciones, las baterías eléctricas y los minerales estratégicos necesarios para la transición energética. Quien controle estas tecnologías tendrá ventajas económicas, militares e industriales durante las próximas décadas.

Este fenómeno también está modificando la organización de la producción mundial. Durante años predominó la lógica de localizar las inversiones donde los costos fueran menores. Sin embargo, la pandemia, las tensiones geopolíticas y las interrupciones logísticas mostraron la vulnerabilidad de cadenas de suministro excesivamente concentradas.

Por esa razón comenzaron a difundirse conceptos como nearshoring y friendshoring. El primero promueve trasladar inversiones hacia países geográficamente cercanos a los mercados de consumo. El segundo prioriza países considerados políticamente confiables o aliados estratégicos. La eficiencia económica deja así de ser el único criterio de decisión; la seguridad, la estabilidad institucional y la reducción de riesgos pasan a ocupar un lugar central.

Otro elemento que explica el nuevo escenario es la creciente competencia monetaria. Las sanciones financieras aceleraron los esfuerzos de varios países por reducir la dependencia del dólar estadounidense mediante mecanismos alternativos de pago, mayor utilización de monedas locales y fortalecimiento de espacios como los BRICS. Aunque el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva internacional, la discusión sobre una arquitectura financiera más diversificada forma parte de los cambios estructurales que atraviesa la economía mundial.

Diversos organismos internacionales vienen analizando esta transformación. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la creciente fragmentación geoeconómica puede afectar el crecimiento global, aumentar los costos del comercio y reducir la eficiencia de la economía internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por su parte, analiza cómo las políticas industriales, la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro están redefiniendo la competitividad de los países. Desde el ámbito académico, publicaciones especializadas y centros de investigación de referencia sostienen que el comercio internacional atraviesa una etapa donde las decisiones económicas están cada vez más condicionadas por objetivos estratégicos y de seguridad.

¿Por qué resulta relevante discutir este tema desde Uruguay? Porque los cambios en la economía internacional terminan condicionando las posibilidades de desarrollo de economías pequeñas y abiertas. La inserción internacional ya no depende exclusivamente de firmar acuerdos comerciales o promover exportaciones. También exige comprender dónde estarán las nuevas cadenas globales de valor, cuáles serán los sectores tecnológicos estratégicos, qué mercados crecerán y cómo posicionarse frente a un escenario de creciente competencia entre bloques.

Para un país como Uruguay, la estabilidad institucional, la calidad democrática, la seguridad jurídica, la infraestructura logística, la conectividad digital, la producción de alimentos, las energías renovables y la disponibilidad de talento pueden transformarse en ventajas competitivas dentro de esta nueva lógica. Pero aprovechar esas oportunidades requiere políticas públicas que integren economía, innovación, relaciones internacionales y desarrollo productivo.

La geoeconomía también ofrece una enseñanza más amplia. Durante décadas se pensó que la globalización conduciría inevitablemente a una integración económica creciente y a una disminución de los conflictos internacionales. La realidad muestra un escenario más complejo: el comercio continúa siendo un factor de crecimiento, pero también se ha convertido en un instrumento de competencia y de ejercicio del poder.

Comprender la geoeconomía ya no es un asunto reservado a diplomáticos o especialistas en relaciones internacionales. Es una herramienta indispensable para interpretar por qué cambian las inversiones, por qué determinadas industrias reciben subsidios millonarios, por qué algunos productos dejan de circular libremente o por qué ciertas tecnologías pasan a considerarse activos estratégicos. En definitiva, permite entender que muchas de las decisiones económicas que hoy adoptan los gobiernos tienen un alcance que trasciende los mercados: forman parte de la disputa por definir quién ejercerá el liderazgo en el orden internacional del siglo XXI.

Las principales referencias que sustentan este análisis incluyen el trabajo pionero de Edward Luttwak sobre geoeconomía; los informes del Fondo Monetario Internacional sobre fragmentación geoeconómica y seguridad económica; los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre resiliencia de cadenas de suministro y políticas industriales; así como investigaciones publicadas en The Economist, Foreign Affairs, el Center for Strategic and International Studies y el Peterson Institute for International Economics, que han contribuido a consolidar este enfoque como uno de los marcos analíticos centrales para comprender la economía política internacional contemporánea.