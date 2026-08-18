La creciente influencia económica en Argentina por parte del multimillonario alemán-estadounidense, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, provocó una insólita protesta en su contra. Los manifestantes frente a la casa del magnate se disfrazaron de uno de los personajes más populares de la saga literaria y cinematográfica de "El señor de los anillos".
Gandalfs
La insólita protesta frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires
"Vos tenés palantires para el ver el futuro. Mírate en el espejo, vas a ver un boludo", cantaban los manifestantes vestidos de Gandalfs contra Peter Thiel.