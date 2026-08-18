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Mundo Peter Thiel | Buenos Aires | casa

Gandalfs

La insólita protesta frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires

"Vos tenés palantires para el ver el futuro. Mírate en el espejo, vas a ver un boludo", cantaban los manifestantes vestidos de Gandalfs contra Peter Thiel.

Manifestantes en la puerta de la casa de Peter Thiel.

Manifestantes en la puerta de la casa de Peter Thiel.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La creciente influencia económica en Argentina por parte del multimillonario alemán-estadounidense, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, provocó una insólita protesta en su contra. Los manifestantes frente a la casa del magnate se disfrazaron de uno de los personajes más populares de la saga literaria y cinematográfica de "El señor de los anillos".

Gandalfs se juntaron en Buenos Aires para darle un mensaje a Peter Thiel

Se trata de Gandalf, un mago que protege a los ciudadanos y se enfrenta al espíritu maligno Balrog de Morgoth al grito de "You shall not pass!" (¡No pasarás!).

Ese fue el lema que usaron los originales manifestantes, que se vistieron con la túnica gris, el sombrero de copa y larga barba blanca que caracteriza a Gandalf para apostarse frente a la residencia de 12 millones de dólares que Thiel compró en Buenos Aires.

La idea de los manifestantes fue impugnarlo, como si fuera un villano de ciencia ficción, y dedicarle cánticos plagados de insultos: "Vos tenés palantires para el ver el futuro. Mírate en el espejo, vas a ver un boludo", fue uno de ellos.

Las inversiones del magnate tecnofeudalista

La protesta ocurrió luego de que se confirmara que el fondo Thiel Macro LLC, propiedad del magnate tecnológico que ocupa el lugar 87 en la lista Forbes de personas más ricas del mundo, adquirió una participación de 76 millones de dólares en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina.

En los últimos años, Thiel comenzó a mostrar un sorpresivo interés en Argentina, tanto, que incluso se compró casas, inscribió a sus hijas en colegios de Buenos Aires y vivió durante algunos meses en la capital latinoamericana, lo que desató múltiples especulaciones sobre qué buscaba en el país.

La presencia e inversiones del magnate, quien suele decir que la libertad y democracia no son compatibles, se deben a la cercana relación que mantiene con el presidente Javier Milei, con quien ya se reunió personalmente en un par de ocasiones.

FUENTE: RT en Español

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