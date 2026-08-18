La insólita protesta frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires

La idea de los manifestantes fue impugnarlo, como si fuera un villano de ciencia ficción, y dedicarle cánticos plagados de insultos: "Vos tenés palantires para el ver el futuro. Mírate en el espejo, vas a ver un boludo", fue uno de ellos.

Lo mejor del finde fue cruzarme a los Gandalfs de Palermo pic.twitter.com/Mg02cbJARc — ¢α∂ια (@candeagusdom) August 18, 2026

Las inversiones del magnate tecnofeudalista

La protesta ocurrió luego de que se confirmara que el fondo Thiel Macro LLC, propiedad del magnate tecnológico que ocupa el lugar 87 en la lista Forbes de personas más ricas del mundo, adquirió una participación de 76 millones de dólares en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina.

En los últimos años, Thiel comenzó a mostrar un sorpresivo interés en Argentina, tanto, que incluso se compró casas, inscribió a sus hijas en colegios de Buenos Aires y vivió durante algunos meses en la capital latinoamericana, lo que desató múltiples especulaciones sobre qué buscaba en el país.

La presencia e inversiones del magnate, quien suele decir que la libertad y democracia no son compatibles, se deben a la cercana relación que mantiene con el presidente Javier Milei, con quien ya se reunió personalmente en un par de ocasiones.